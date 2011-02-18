انتخاب شهردار در کشمکش شورا و وزارت کشور/ ارومیه 5 ماه بدون شهردار

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وقتی ابراهیم بازیان شهردار قبلی ارومیه پس از کش و قوس‌ های فراوان در 30 شهریور ماه سال جاری در چهارصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر این شهر برکنار شد، شاید کسی فکرش را هم نمی کرد با گذشت بیش از پنج ماه کلانشهر ارومیه بدون شهردار بماند.

تاریخ پر فراز و نشیب ارومیه گواه است که مدیریت شهری در سال‌های گذشته به خاطر وجود اختلاف عمیق فکری در شورای اسلامی، کسری بودجه و ... با مشکلاتی مواجه بوده و به نوعی قربانی منافع شخصی و گروهی برخی اعضای شورای شهر شده، اما در شرایطی که شورای اسلامی با پشت سر گذاشتن دو دوره فعالیت این نهاد به تجربه ‌ای مناسب برای بهبود انجام امور مدیریت شهری و روستایی تبدیل شده وقت آن نرسیده چرخ های توسعه این منطقه نیز به راه افتاده و شتاب گیرد.

متاسفانه اظهار نظرهای متعددی از سوی اعضای شورای شهر ارومیه و برخی مسئولان مبنی بر عدم وجود هیچگونه مشکل در اداره شهر ارومیه بدون شهردار صورت می گیرد اما آیا این تمام واقعیت تلخ شهر ارومیه و مردمان این دیار است؟

آیا به راستی بود و نبود شهردار در ارومیه تفاوتی به حال شهر و مردمانش نمی کند؟که مسئولان اینچنین متفق القول از اداره امور شهری ارومیه و روند مناسب اجرای طرح های عمران شهری در طول این پنج ماه اظهار رضایت می کنند! در حالیکه نگاه اجمالی به وضعیت شهر خود گویای وجود مشکلات فراوان از قبیل آب های سطحی، ساخت و سازهای غیرمجاز، نیمه تمام ماندن نهصت پیاده روی سازی و پله برقی در روگذرهای شهر ارومیه، طرح های نیمه تمام در خصوص جذب گردشگر، مسایل فرهنگی و پارک ها و کتابخانه های عمومی به همراه بدهی 500 میلیارد ریالی به پیمانکاران ... است.

به هر حال اعضای شورای شهر نباید فراموش کنند که انتخاب شهردار کارا و متعهد در دوره ‌های گذشته چندین ماه به درازا کشیده و نتیجه آن شد که شورا شهردار منتخب و کارآمد خود را بارها تهدید به استیضاح کرده و از او می‌ خواستند استعفا دهد.

آنچه مسلم است اینکه شهر ارومیه به مدیریتی توانمند متخصص نیازمند است تا بتواند شهری در شان شهروندانش داشته باشد و وضعیت فعلی را بهبود بخشد.

نائب رئیس شورای شهر ارومیه: تا اواخر بهمن ماه شهردار ارومیه معرفی می شود

نایب رئیس شورای شهر ارومیه نیز در خصوص دلایل عدم توافق شورا و وزارت کشور بر سر انتخاب شهردار ارومیه گفت: مراحل قانونی شهردار انتخابی شورای اسلامی شهر ارومیه در وزارت کشور به اتمام رسیده و تا اواخر بهمن ماه درساختمان ایالت مستقر خواهد شد.

محمد حضرت پور افزود: در حال حاضر برابر قانون پیگیرها انجام گرفته و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد و در حال طی مراحل قانونی است.

وی در خصوص کشمکش وزارت کشور و شورای شهر ارومیه درخصوص عدم تایید کاندیداهای انتخابی برای شهرداری ارومیه بیان داشت: شورای شهر ارومیه در موعد وقت قانونی کاندیداهای خود را برای پست شهرداری ارومیه انتخاب و معرفی کرد ولی پس از عدم تایید عیار رضایی، اشرفیان لک به عنوان کاندیدای شهرداری ارومیه معرفی شده است که این فرد به عنوانشهدار به تایید شورا و وزارت کشور رسیده و در حال طی مراحل قانونی است.

حضرت پور خاطرنشان کرد: علت تاخیر در تایید اشرف رضایی از سوی وزارت کشور نیز عدم ارائه مدرک کارشناسی ارشد وی است که این موضوع نیز در حال طی مراحل است.

وی گفت: اشرفیان لک با توجه به سوابق مدیریتی بالا بهترین گزینه برای شهرداری ارومیه است و این موضوع نیز به تایید شورا و وزارت کشور رسیده ولی متاسفانه وی که دارای مدرک کارشناسی ارشد است تاکنون نتوانسته مدرک تحصیلی خود را ارائه دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اشرفیان لک دوره فوق لیسانس خود را در مرکز مدیریت دولتی سابق کشور که امروز منحل شده اخذ کرده ولی مدرک خود را دریافت نکرده است بنابراین منتظر هستیم تا ایشان مدرک تحصیلی خود را اخذ و به وزارت کشور ارائه و پس از طی مراحل قانونی فعالیت خود را به عنوان شهردار ارومیه آغاز کند.

وجود شهردار برای هماهنگی و از نظر روانی و فرهنگی ضروری است

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: بلافاصله با برکناری شهردار سابق، شورای شهر فردی را که دارای مدرک عالی و سابقه مدیریت در زمینه سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های شهرداری به علت محدودیت منابع بود، معرفی کرد که متاسفانه بعد از دو و نیم ماه با صدور حکم وی مخالفت شد.

عادل فتاحی ادامه داد: با تشکیل جلسات متعدد، سپس محمد حسن اشرفیان ‌لک به عنوان شهردار انتخاب و مدارک وی به منظور صدور حکم به استانداری ارسال شده است.

وی در خصوص عدم وجود شهردار در ارومیه و کندی روند فعالیت های مدیریت شهری اظهارداشت: با توجه به استقلال مناطق مختلف شهرداری، هر منطقه در حوزه عمرانی وظایف خود را انجام می‌دهد، تمام پروژه‌ها طبق برنامه اجرا می‌شوند و وقفه ‌ای در اجرای پروژه‌ها به وجود نیامده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه با توجه به شرایط جوی فعالیت‌های عمرانی در سه ماه سوم سال همانند سه ماهه اول و دوم سال نیست، بیان داشت: بود یا نبود یک مسئول و شهردار اگر سیستم درست باشد تفاوتی ندارد چرا که نه یک نفر بلکه مجموعه تلاش می‌کند، در مدیریت شهری نیز اهداف و بودجه تعیین شده و وقفه ‌ای به خاطر نبود شهردار احساس نمی‌شود.

فتاحی خاطرنشان کرد: اما وجود شهردار برای هماهنگی و از نظر روانی و فرهنگی ضروری است، اما با توجه به برنامه ‌ریزی‌های انجام گرفته با مشکلی مواجه نیستیم کما اینکه مقدار کم آن نیز طبیعی است.

وی گفت: مشکلاتی که در زمان تصدی شهردار سابق وجود داشت هنوز هم وجود دارد و پروژه‌‌هایی که در گذشته آغاز شده بود امروز هم در حال اجرا هستند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سرمایه ‌گذاری در اجرای پروژه‌ها، روان ‌سازی ترافیک، آزادسازی معابر و تملک را از جمله مشکلات موجود در مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: این امور با توجه به توان مالی و بودجه اختصاصی انجام می‌گیرد و مشکلاتی هستند که از سال‌های گذشته احساس می‌شود.

اظهارات فتاحی و حضرت پور در خصوص عدم وجود مشکل با توجه به نبود شهردار به مدت پنج ماه در ارومیه در حالی صورت می گیرد که شهر ارومیه در کنار برخی مشکلات شهری از جمله معضل آبهای سطحی، قطار شهری، ورودی نامناسب شهر و... که سالیان طولانی گریبانگیر مردم ارومیه است با روند کند طرح هایی از قبیل کتابخانه های عمومی، نیمه تمام ماندن طرح پیاده رو سازی، طرح های عمران مهم و شاخص شهری از قیبل پل قویون، مشکل ترافیک و... مواجه است.

انتخاب شهردار قربانی سیاسی کاری برخی مسئولان شده است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طولانی شدن پروسه انتخاب شهرداری برای کلانشهر ارومیه گفت: متاسفانه به دلیل برخی سیاسی کاری ها این شهرستان که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا کنون با گذشت پنج ماه بدون شهردار اداره می شود.

سید سلمان ذاکر با تاکید بر اینکه نبود شهردار ضرر مالی و مدیریتی به شهر وارد می‌ کند اظهارداشت: بر اساس قوانین و عرف شهرداران از مسئولیت مهمتر و سنگین تری به عنوان پیش قراولان عرصه‌خدمت‌ رسانی و بازیگران اول نقش مدیریت شهری در شهرها برخوردار هستند که حفظ استقلال و حریم آنها در چارچوب قوانین موجبات شکوفایی هرچه بیشتر شهرها و در نهایت جامعه را در پی دارد.

وی در خصوص اختلاف نظر بین وزارت کشور و شورای شهر در خصوص انتخاب شهردار آینده ارومیه بیان داشت: استانداری و شورای شهر در نهایت وحدت و همدلی مشکل شهرداری ارومیه را رفع کنند تا لطمه ‌ای به کلانشهر ارومیه وارد نشود.

وی با بیان اینکه سرپرست شهرداری ارومیه نمی تواند استقامت در کارها و فعالیت ها داشته باشد خاطرنشان کرد: اگر چه شهرداری به صورت سرپرستی اداره م ی‌شود و شورای اسلامی با اقتدار موضوع را پیگیری می‌کند، اما سرپرست نمی ‌تواند برنامه‌ دراز مدت طراحی و کارها را پیش ببرد و طبیعی است که به روزمرگی دچار می‌شود.

ذاکر تاکید کرد: شهردار جدید با برنامه ‌ریزی می ‌تواند در ایجاد تحولات شهری نقش ‌آفرین باشد، مسلما برنامه‌ ریزی دقیق و درست، افزایش مشارکت شهروندان و شکوفایی استعدادهای بالقوه‌ی آنها در راه اعتلای همه جانبه استان را به همراه داشته و شکست در حل مشکلات و مسائل شهری سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی تخریب و ... می ‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: تمام برنامه‌ ریزی ‌ها نیازمند انتخاب مجریی توانمند است که شوراها بر طبق اختیارات قانونی خود این وظیفه‌ی خطیر را بر عهده‌ فردی به نام شهردار قرار می ‌دهند، لذا شهردار و شورای اسلامی شهر دو بازوی توانمند در عرصه توسعه و مدیریت شهری هستند که وظیفه اصلی را در اداره ‌امور شهری بر عهده دارند و ضروری است با سیاست‌ گذاری‌ها و هدایت‌های استاندار و فرماندار هماهنگ و همراه باشند.

بدهی 500 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه به پیمانکاران

ذاکر در ادامه در خصوص وجود بدهی 500 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه به پیمانکاران و تاثیر این موضوع بر رغبت نداشتن برخی کاندیداها برای تصدی مدیریت شهری ارومیه بیان داشت: بنده از زبان همکاران شورای شهر بطور غیر مستقیم صحبت هایی در خصوص این بدهی شنیده ام در صورت وجود چنین قضیه‌ای باید فکری اساسی در خصوص آن کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت نهادی چون مثل شهرداری مشقت بار و سخت است و فردی که به این وادی وارد می شود باید از هر جهت خود را برای انجام وظایف مربوطه آماده کند و کسی که از طرف شورای شهر ارومیه برای این سمت انتخاب می‌شود باید به قدری مقتدر باشد تا ضمن حل چالش‌های آینده، مشکلات گذشته را نیز برطرف کند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه: از وزیر کشور سئوال کنید

اما رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص علل تاخیر در معرفی شهردار جدید ارومیه تنها به ذکر اینکه وزیر کشور باید در این خصوص پاسخگو باشند بسنده کرد و گفت: بهتر است سئوالات خود را از وزیر کشور بپرسید چرا که هیچ گونه قصوری از طرف شورای اسلامی وجود ندارد چرا که در وقت قانونی اقدام شده است.



پرویز جلیلی اظهار نظر نهایی در این زمینه را موکول به نشست آتی شورای شهر اسلامی ارومیه با خبرنگاران کرد.

ارومیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 15 مرد را به عنوان شهردار به خود دیده است، سردار سرلشکر شهید مهدی باکری، رضا بنی‌هاشم، میرقدیر ساداتی، فریدون انتظاری، عبدالحسین طاهر مرام، محمد اشرف ‌نیا، محمدعلی صمدی، نصرت صمدزاده، کریم ژاله فروزان، رضا عبدالهی، رسول کشت ‌پور، نقی کریمی، چنگیز اکبری، رضا عبدالهی و ابراهیم بازیان افرادی هستند که سکانداری مدیریت شهری ارومیه را به عهده داشته‌ اند.

ابراهیم بازیان شهردار قبلی ارومیه پس از کش و قوس‌ های فراوان در 30 شهریور ماه سال جاری در چهارصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر این شهر برکنار شد.

شورای شهر ارومیه در جلسه 501 خود دوباره با 9 رای و به صورت قاطع اشرفیان لک را به عنوان شهردار ارومیه انتخاب کرد و آغاز به کار وی به عنوان شهردار در حال طی مراحل قانونی است.

وی اهل ارومیه بوده و فوق لیسانس مدیریت دولتی – لیسانس مدیریت راه و ساختمان از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است.

حال باید منتظر ماند آیا اشرفیان لک سکان مدیریت شهری کلانشهر ارومیه را بر عهده می گیرد...

گزارش: سکینه اسمی