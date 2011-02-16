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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

با محوریت استان کرمانشاه؛

نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه عراق افتتاح شد

نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه عراق افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کرمانشاه در سلیمانیه عراق ظهر چهارشنبه با حضور استانداران کرمانشاه و سلیمانیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این نمایشگاه با حضور 174 شرکت کننده در حوزه های تولیدی، فنی و مهندسی، کشاورزی، برق، الکترونیک وکامپیوتر،مصالح ساختمانی، نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی و بهداشتی و... در متراژ سه هزارو200 مترمربع دایر شده است.

ازتعداد 174 شرکت کننده در این  نمایشگاه 48درصد از استان کرمانشاه و مابقی از 20 استان دیگر کشور هستند.

 در کنار این نمایشگاه، برگزاری نشست های تخصصی نیز بیش بینی شده است.

این نمایشگاه از امروز لغایت30بهمن ماه جاری سالجاری در استان سلیمانیه عراق برگزار می شود.

کد مطلب 1255308

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