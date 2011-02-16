افتتاح درمانگاه شبانه روزی دانشجویان در اسکو

به گزارش خبرنگار مهر در اسکو، دومین طرح افتتاح واحدهای خدمات رسان برای ساکنین مسکن مهر سهند با بازگشایی درمانگاه شبانه روزی نگین در شهر سهند قبل از افتتاح رسمی واحد های مسکن مهر، اجرائی شد.

فرماندار شهرستان اسکو در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با افتتاح این درمانگاه شبانه روزی تمام خدمات در سطح دانشجوئی ارائه خواهد شد و از این پس دانشجویان می توانند با مراجعه به این درمانگاه تخصصی که دارای امکانات پزشکی کامل است، تمامی مشکلات پزشکی خود را حل کنند.

وی افزود: پس از آمادگی کامل دستگاه های خدمات رسان برای ارائه خدمات به واحدهای مسکونی مسکن مهر با افتتاح این درمانگاه شبانه روزی نیز تمامی امکانات رفاهی و درمانی برای ساکنین مسکن مهر سهند قبل از افتتاح رسمی آن آماده است.

این درمانگاه شبانه روزی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و مساحت بیش از 500 متر مربع آماده خدمات رسانی به دانشجویان و ساکنین شهر سهند است.

شایان ذکر است پیش از این تمامی دستگاه های خدمات رسان با افتتاح پروژه های خود در این منطقه آماده ارائه خدمات کامل به واحد های مسکن مهر هستند.