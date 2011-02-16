دستگاه متولی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین شهید و جانباز تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخه 20 بهمن 1389 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، تصویب کرد که حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاد و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی – مصوبه 1372 – اعم از کشوری و لشگری مطابق مقررات مربوط توسط دستگاه متبوع مستخدم و مشمولان غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین و پرداخت شود.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که این افراد در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده یا می‌شود، حقوق و مزایای بازنشستگی و مستمری آنان توسط صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت خواهد شد. این مصوبه 24 بهمن 1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.