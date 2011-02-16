خرید و فروش ماهیان قرمز توسط کسبه های غیر مجاز پیگرد قانونی دارد

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: خرید و فروش ماهیان قرمز و آبزیان زنده دیگر توسط افراد غیر مجاز (به غیر از آکواریوم فروشی های مجاز) ممنوع و قابل پیگرد است.

رئیسی گفت: با اعتقاد به حفظ حق حیات تمام موجودات زنده و توجه به احتمال شیوع بیماریهای پوستی و ارگانیک از طریق تماس با این گونه ماهیان، برابر دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ایجاد بساط و فروش ماهی حوض در هر مکان به غیر از آکواریوم فروش های مجاز و سایر مراکزی که از سوی دستگاههای دولتی ناظر بر بهداشت و سلامت جامعه، مجاز شناخته شده اند ممنوع و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

بیوک رئیسی با اشاره به اطلاع رسانی قبل از موعد موضوع به مردم، از فعالان و کسبه فروشگاههای غیر مجاز خواست از توزیع و فروش ماهیان قرمز یا آبزیان دیگر مانند لاک پشت و غیره اکیدا خودداری کنند.

وی از تشکیل اکیپ ویژه ای با همکاری محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست و نیروهای انتظامی جهت برخورد با عاملان توزیع غیر مجاز ماهی و آبزیان زنده در آستانه عید نوروز خبر داده و افزود: در صورت مشاهده و دستگیری فرد متخلف کلیه آبزیان وی ضبط و متخلف با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

بیوک رئیسی از مردم و علاقه مندان به حقوق حیات وحش و موجودات زنده خواست در صورت مشاهده هر گونه توزیع غیر مجاز مراتب را با شماره تلفن 3356133 و 3343513 به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.