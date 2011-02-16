440 مقاله علمی در همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری ارائه شد

دبیر همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز برگزاری این همایش را در سطح بالا به لحاظ علمی عنوان کرد و گفت: مسئولان عالی رتبه ای از وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو و نیز مسئولان استان در این همایش حضور دارند.

هادی معاضد، مدت زمان برگزاری همایش را در روزهای 10 و 11 اسفندماه عنوان کرد و افزود: در این دو روز 180 مقاله به صورت شفاهی و حدود 260 مقاله پوستری در پنج سالن دانشکده علوم توسط نویسندگان مقالات ارائه می شود و در روز 12 اسفندماه گردش علمی تفریحی از چند پروژه آبیاری و زهکشی برای شرکت کنندگان در همایش تعریف و پیش بینی شده است.



معاضد ادامه داد: محورهای اصلی این همایش شامل مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مسائل و مشکلات اجرایی شبکه های آبیاری و زهکشی، مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، ارتقای بهره وری مصرف آب در شبکه های آبیاری، ارزیابی زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی و مباحث نوین در شبکه های آبیاری و زهکشی است.



وی یادآور شد: با توجه به اینکه در خوزستان موضوع شبکه های آبیاری و زهکشی بسیار مطرح و برای توسعه کشاورزی ضروری است، برگزاری این همایش فرصتی را فراهم می‌آورد تا متولیان احداث این شبکه ها در سازمان‌ آب و برق و جهادکشاورزی خوزستان با دستاوردهای علمی در این بخش آشنا شده و چنین پروژه هایی با کارآیی هر چه بیشتر به اجرا درآید.



دبیر همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی تصریح کرد: خوزستان از منابع آبی سرشار و ظرفیت لازم برای ایجاد و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی برخوردار بوده و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی نقش مفیدی در تولید محصولات کشاورزی دارد.