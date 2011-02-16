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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

115 فضای آموشی ایلام با مشارکت خیرین احداث شد

115 فضای آموشی ایلام با مشارکت خیرین احداث شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: تاکنون در مجموع 115 فضای آموزشی با مشارکت خیرین در مقاطع مختلف تحصیلی و در شهرستانهای مختلف این استان احداث شده است.

علی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اکنون عملیات ساخت 23 فضای آموزشی با مشارکت خیرین در استان در حال انجام است.

 وی ادامه داد: خیرین برای ساخت این مدارس 18میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی اهدا کرده اند.

شهری اضافه کرد: این اداره کل نیز به منظور ساخت و ساز این مدارس معادل کمک خیرین اعتبار اختصاص می دهد.

وی گفت: تاکنون در مجموع 115 فضای آموزشی با مشارکت خیرین در مقاطع مختلف تحصیلی و در شهرستانهای مختلف این استان احداث شده است.

شهری بیان کرد: خیرین مدرسه ساز بومی و غیر بومی استان برای ساخت این مدارس در مجموع 100 میلیارد ریال کمک اهدا کرده اند.
 

کد مطلب 1255313

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