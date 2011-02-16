115 فضای آموشی ایلام با مشارکت خیرین احداث شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: تاکنون در مجموع 115 فضای آموزشی با مشارکت خیرین در مقاطع مختلف تحصیلی و در شهرستانهای مختلف این استان احداث شده است.