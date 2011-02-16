115 فضای آموشی ایلام با مشارکت خیرین احداث شد

علی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اکنون عملیات ساخت 23 فضای آموزشی با مشارکت خیرین در استان در حال انجام است.
وی ادامه داد: خیرین برای ساخت این مدارس 18میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی اهدا کرده اند.
شهری اضافه کرد: این اداره کل نیز به منظور ساخت و ساز این مدارس معادل کمک خیرین اعتبار اختصاص می دهد.
وی گفت: تاکنون در مجموع 115 فضای آموزشی با مشارکت خیرین در مقاطع مختلف تحصیلی و در شهرستانهای مختلف این استان احداث شده است.
شهری بیان کرد: خیرین مدرسه ساز بومی و غیر بومی استان برای ساخت این مدارس در مجموع 100 میلیارد ریال کمک اهدا کرده اند.
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