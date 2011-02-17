به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمت بیست و یکم از سریال "مختارنامه" بازی چند بازیگر جدید در این سریال آغاز می‌شود.

در این قسمت که جمعه 29 بهمن ماه از شبکه یک پخش می‌شود، مخاطبان در ادامه روایت داستان این سریال تلویزیونی شاهد وقایع و رویدادهای مختلفی خواهند بود.

دعوت بن مطیع از مختار برای دیدار با وی و پاسخ منفی مختار به این دعوت، سفر عبدالرحمن بن شریح به مکه و ملاقات با محمد بن حنفیه،ملاقات یاران مختار با ابراهیم اشتر و تشویق وی به بیعت با مختار، بازگشت بن شریح از مکه و پیوستن او به مختار و در نهایت پیوستن ابراهیم اشتر به مختار برخی از رویدادهایی است که مخاطبان مختارنامه در این قسمت شاهد آن خواهند بود.

حسن میرباقری در نقش ابراهیم اشتر، حدیث فولادوند در نقش همسر ابراهیم، حبیب دهقان نسب در نقش مالک بن انس از یاران مختار و کریم اکبری مبارکه در نقش احمر بن شمیط از یاران مختار بازیگرانی هستند که در قسمت 21 بازی دارند.