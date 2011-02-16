سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران آغاز شد/ نمایشگاهی بدون اسپانسر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یگانه‌کاری مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و مسئول برگزاری سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در حاشیه اولین روز برگزاری این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه به عنوان سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برپا شده‌ است و 250 ناشر در آن حضور دارند.

وی گفت: تعدادی از ناشران غرفه اختصاصی اجاره کرده و به صورت مستقل در نمایشگاه حضور دارند. در عین حال تولیدات همه ناشران را تحویل گرفته و در یک غرفه متمرکز به نمایش گذاشته‌ایم. کتاب‌ها به ترتیب در 6 گروه سنی مختلف از 3 تا 17 سال عرضه شده‌اند و در هر گروه سنی تقسیم‌بندی موضوعی براساس رده‌بندی دیویی صورت گرفته است.

یگانه‌کاری ادامه داد: تعداد کل کتاب‌های شرکت‌کرده در نمایشگاه بالغ بر 9000 عنوان است. دیروز در کنفرانس خبری تعداد این کتاب‌ها 8000 عنوان ذکر شد که از دیروز تا به حال ناشرانی که کتاب‌های خود را به نمایشگاه نرسانده بودند، موفق شدند عناوین خود را به نمایشگاه برسانند و با احتساب کتاب‌های اضافه شده، عناوین حاضر در نمایشگاه به رقم 9000 رسید.

مسئولان تنهایمان نگذارند

مسئول برگزاری سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان گفت: 50 غرفه در این دوره نمایشگاه حضور دارند و برنامه کاری نمایشگاه هر روز از ساعت 9 تا 19 خواهد بود. امروز آغاز کار است و نمایشگاه تا روز 6 اسفند پذیرای مراجعه‌کنندگان خواهد بود. اگر مسئولان مانند امروز ما را تنها نگذارند، قصد داریم برای پایان کار نمایشگاه یک مراسم اختتامیه برگزار کنیم.

مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان افزود: از امروز گروه‌هایی برای بررسی بازده نمایشگاه فعال می‌شوند و با توجه به نتیجه بررسی این گروه‌ها سخنان سازنده‌ای در مراسم اختتامیه بیان خواهد شد. اگر مسئولان در مراسم اختتامیه حضور یابند نیز از بیاناتشان استفاده خواهیم کرد.

یگانه‌کاری درباره طرح کتاب‌های حراجی در این نمایشگاه گفت: عرضه کتاب‌های حراجی در این نمایشگاه از طرح‌های شورای اجرایی بود که از آن استقبال نشد ولی طرح کتاب ارزان در نمایشگاه اجرا می‌شود و در بخش متمرکز نمایشگاه نیز کتا‌ب‌ها با 20 درصد تخفیف به مخاطب ارائه می‌شوند. ناشران شرکت‌کننده نیز می‌توانند از 10 درصد به بالا برای فروش کتاب‌هایشان تخفیف در نظر بگیرند.

غرفه‌های نمایشگاه متری 60 تا 80 هزار تومان

وی درباره مبلغ اجاره غرفه‌های نمایشگاه گفت: برای غرفه‌های ارائه‌کننده کتاب 60 تا 80 هزار تومان به ازای هر مترمربع و 100 هزار تومان به ازای هر متر مربع برای غرفه‌های ارائه‌کننده لوازم کمک‌آموزشی و دیگر کالاها، اجاره بها در نظر گرفته شده است.

مسئول برگزاری سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان گفت: باورمان نمی‌شد با ارسال یک نامه برای آقای ضرغامی ایشان به کمک ما بیاید. آقای ضرغامی با توجه به نامه‌ای که برایشان ارسال کردیم دستور فعال‌سازی بیشتر بخش‌های صدا و سیما را برای پوشش نمایشگاه صادر کرد. برخورد صدا و سیما در قبال این نمایشگاه بسیار مسئولانه بود. وزارت ارشاد نیز مساعدت‌های زیادی داشت اما توقع داشتیم مسئولان ارشاد را امروز در نمایشگاه ببینیم. البته ارشاد برای نمایشگاه کم نگذاشته است اما امکان دارد انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و دیگر نهادهای خصوصی با ندیدن مسئولان دلسرد شوند.

یگانه‌کاری افزود:‌ پارسال بخشی از درآمدهای نمایشگاه حاصل فعالیت اسپانسر بود ولی امسال نمایشگاه اسپانسر ندارد و برای درآمدهای نمایشگاه برآوردی 130 میلیون تومانی داشتیم.