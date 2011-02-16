اعضای تیم تکواندوی آذربایجان غربی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه،علی رحیم زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود : در مرحله سوم اردوی آمادگی و انتخابی این تیم که با حضور 10 تکواندو کار برگزار شد در نهایت آرمین محمودی اصل در وزن 54 کیلوگرم، آیدین شاه میرزا در وزن 58 کیلو گرم،حسین باغبان طبیعت، در وزن 63 کیلوگرم، امیر غلامی در وزن 67 کیلوگرم، حامد رضایی در وزن 72 کیلوگرم به عنوان نفرات تیم استان برگزیده شدند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین تصمیمات کادر فنی، در وزن 76 کیلوگرم نیز تکواندوی کاری از بین دو نفر راه یافته به مرحله نهایی انتخاب و به اعضای اصلی تیم اضافه می شود.

رحیم زاده با اشاره به اینکه اردوی آمادگی تیم از اوایل آذر ماه برگزار شده است گفت: نفرات انتخاب شده از امروز 27 بهمن ماه برای حضور در آخرین اردوی آمادگی به تمرینات خود ادامه خواهند داد.

سرمربی تیم تکواندوی آذربایجان غربی اظهارداشت: با توجه به آمادگی تیم، شانس زیادی برای کسب سکو داریم و امید است زحمات تمامی دست اندرکاران و بازیکنان تیم به ثمر برسد و بتوانیم نام کشورمان را در میادین بین المللی سرافراز کنیم و پرچم کشورمان را به اهتزار درآوریم.