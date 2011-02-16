دو زن از حلقه "جرس" سناریوی 25 بهمن را برای سران فتنه طراحی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی صبح امروز چهارشنبه، در اجتماع باشکوه طلاب، روحانیون، دانشجویان و علمای حوزه علمیه مشهد در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اعلام این مطلب و با اشاره به ریزش های انقلاب گفت: اکنون پس از حدود 2 سال از جریان فتنه دیگر راه بازگشت برای سران این جریان وجود ندارد، چرا که آنان دست در دست آمریکا و اسراییل گذاشته و اصلاح پذیر نیستند.

وی افزود: این تجمع شما دفاع از حجت امام زمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است و باید قدرشناس آن بود.

امام جمعه مشهد گفت: جریانی که بعد از انتخابات، سران فتنه به راه انداختند از همان ایام تبلیغات تا حدودی در گفتار و رفتارشان هویدا بود که برنامه هایی برای توطئه دارند.

وی اظهار داشت: ما در طول 30 سال گذشته ریزش های زیادی داشتیم، اما سران فتنه امروز به رسوایی رسیده و مجری سناریوی آمریکا و اسراییل شده اند.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: با روشن شدن فساد فتنه گران و سران آنها و وابستگی این عده به استکبار جهانی مشخص شد که آنان روز به روز با تنفر عمومی مردم قهرمان ایران مواجه شده و دیگر منزوی شده اند.

وی بیان کرد: اگر چه سران فتنه تا کنون دستگیر نشده اند، اما چنان در زندان نفرت مردم گرفتار شده اند که از هر کیفری بالاتر است.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فتنه گران با محور نظام که همان ولی فقیه و حجت امام زمان است در افتاده اند، افزود: اینان با عملکرد 2 ساله اخیرشان در ردیف دشمنان پیامبر قرار گرفته اند.

وی گفت: دشمنان هر چقدر به ولایت حمله کنند باعث محبوبیت رهبری در ایران و جهان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عده ای فکر می کردند که با اتمام جنگ دیگر جوانان، دست از آرمان های انقلاب و نظام کشیده اند، خاطرنشان کرد: نسل سوم انقلاب اکنون همان بسیجیانی هستند که جنگ 8 ساله را اداره کردند.

وی با اشاره به بیداری اسلامی خاورمیانه گفت: باید برای عده ای در داخل کشور تاسف خورد که با وجود اینکه آمریکا در منطقه مستاصل شده است، اما آنها همچنان دستورات آمریکا و اسراییل را اجرا می کنند و در حقیقت پیاده نظام استکبار جهانی شده اند.



