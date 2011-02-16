بررسی استانداردهای بین المللی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از استاندارد کردن محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، موسسات تدوین کننده استاندارد، موسسات بین المللی استاندارد، موسسات استاندارد منطقه ای، ملی، کارخانه ای و وضعیت استاندارد در جوامع صنعتی، موسسات تدوین استاندارد در داخل کشور و موسسات نظارت بر استاندارد بودن تجهیزات در داخل کشور از جمله موضوعاتی است که در این کارگاه آموزشی مطرح خواهد شد.

از دیگر مباحثی که در کارگاه آموزشی استاندارد تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح خواهد شد رویه اخذ تاییدیه مطابقت استاندارد محصولات در آزمایشگاههای معتبر داخلی و رویه اخذ تاییدیه مطابقت استاندارد محصولات در آزمایشگاههای معتبر بین المللی برای صادرات است در این کارگاه همچنین تجهیزات برق و الکترونیک که از طرف دولت استاندارد بودن آنها اجباری اعلام شده و استانداردهای عمومی و ویژه تجهیزات فناوری اطلاعات و مخابرات معرفی خواهد شد.

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک طی فراخوانی از علاقه مندان برای نام نویسی در این کارگاه دعوت به عمل آورده است.

به گزارش مهر، این مرکز در سال 1370 به منظور ارتقاء و توسعه سطح تکنولوژی ملی، زیرساختها، دانش فنی و کیفیت فرآیندها، خدمات و محصولات تولیدی، وارداتی، صادراتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق و الکترونیک و صنایع وابسته تاسیس شده است.