پروژه های سپاه در آینده نزدیک دنیا را شگفت زده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری در دهمین جشنواره سلمان فارسی سپاه با اشاره به پیروزی های اخیر انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه اظهار داشت: پیروزی هایی که در خاورمیانه و کشورهای عربی منطقه شاهدیم حاصل راه و افقی بود که امام راحل (ره) برا ی انقلاب ترسیم کردند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به جهاد علمی در مقطع فعلی انقلاب افزود: انقلاب عظیم اسلامی ایران در همه عرصه ها نیازمند مجاهدت ، جانفشانی، ایثار و از خودگذشتگی است و همانگونه که در عرصه های امنیتی، دفاعی، فرهنگی، سازندگی ، اقتصادی و اجتماعی بسیار موفق عمل کرده باید در عرصه های علمی، تحقیقاتی و نوآوری هم پیشتاز باشد.

سردار جعفری ادامه داد: همانگونه که مجاهدت در عرصه های دفاعی و هشت سال دفاع مقدس سبب اقتدار نظام شد تلاش و مجاهدت ، حفظ آمادگی و پیشرفت های علمی نیز ضامن افزایش قدرت بازدارندگی نظام و عدم تکرار حوادث گذشته هاست.

وی موفقیت های سپاه در عرصه های علمی و تحقیقاتی را بسیار گسترده و چشمگیر خواند و گفت: سپاه پس از اتمام جنگ در عرصه جهاد علمی حضور فعال و گسترده داشته و سرمایه گذاری مناسب و مطلوبی را در راستای ایجاد زیرساخت ها و سایر امور انجام داده که ماحصل آن موفقیت های چشمگیر و گسترده در عرصه هایی است که نیاز شکر بوده و هست.

سردار جعفری ورود سپاه به عرصه های اقتصادی کشور را کارساز عنوان کرد و افزود: ورود سپاه پاسداران به عرصه‌های اقتصادی و انجام پروژه های عظیم ملی بسیار کارساز وموثر بوده به طوری که اگر این ورود انجام نمی شد امروز با مشکلات زیادی مواجه بودیم.

وی ویژگی مهم در امور تحقیقاتی را تکلیف محوری دانست و اظهار داشت: همانگونه که در عرصه های دیگر ماموریت های سپاه به چشم می خورد توکل به ذات مقدس الهی در کنار سخت کوشی و تلاش شبانه روزی همراه با صبر و استقامت ، پایداری و نگاه تکلیف محوری و تکیه بر توانمندیهای بومی، رمز موفقیت و پیروزی بوده و این امر باید مورد توجه ویژه محققین و مراکز تحقیقاتی در سپاه و سایر نهادهای کشوری باشد.

سردار جعفری با تاکید برلزوم خالص کردن نیت ها در عرصه های مختلف کار تصریح کرد: محققین و مراکزی که در آن نیت های معنوی و الهی در اولویت امور قراردارند مراکزی موثق و برتر هستند که نصرت و یاری خدوند متعال شامل حال آنان شده است.

وی صبر و استقامت و کار برای کسب رضای الهی را ویژگی محققین سپاهی عنوان کرد و یادآور شد: در مجموعه انقلابی و اسلامی سپاه که دغدغه دین و ارزش های اسلامی در رأس امورآن است توجه به اصل توکل به خدا، هدف گذاری دقیق و روشن و تلاش برای مبارزه با منیت و غرورنداشته باعث ساماندهی امور و کسب نتایج مطلوب در کارهای تخصصی و تحقیقاتی شده که این مدیریت بالا و توجه به توسعه فضای معنوی هم در سپاه و همه در کل کشور باید مدنظر قرار گیرد.

فرمانده کل سپاه در پایان گفت: پروژه هایی در کشور در حال انجام است که اگر به نتیجه برسد دنیا را به شگفت واخواهد داشت و در آینده ای نزدیک شاهد اولین موفقیت در این پروژه ها خواهیم بود.