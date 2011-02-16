گلستان پایانه ترانزیت غلات کشور می شود

سید حمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: وجود مزیت های جغرافیایی همچون مرز مشترک اینچه برون با کشورهای آسیای میانه، استقرار درکریدور شمال به جنوب و شرق و غرب کشور و عبور خط ریلی ترکمنستان از

گلستان در آینده، این استان را به بستری مناسب برای توسعه صادرات و ترانزیت غلات کشور تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: براساس آمارهای موجود مبنی بر افزایش جمعیت جهان بویژه درکشورهای آسیای میانه، آفریقا و خاورمیانه طی سالهای آتی، تامین غلات مورد نیاز این جمعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تجارت غلات می‌تواند بستر خوبی برای تقویت همکاری‌های این کشورها را فراهم آورد.

وی افزود: تصمیم به استفاده از مزیت‌های کشورمان برای توسعه تجارت غلات در منطقه از لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت خاصی دارد که باید بدون از دست دادن فرصت‌ها، برنامه‌های جامع و راهبردی برای تحقق این امر تدوین شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه روند رو به رشد صنعت سیلوسازی در استان گلستان توسط بخش خصوصی و دولتی، می توان این نوید را به هم استانی های گرامی داد که استان گلستان در مدت زمان کوتاهی در آینده نقش تعیین کننده ای را در تجارت غلات در منطقه ایفا خواهد کرد.

میرآفتاب از استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواست که همانند گذشته نهایت مساعی و همکاری را در تبدیل ظرفیت های بالقوه استان به پایانه ترانزیت غلات در شمال کشور، اقدام و همچنین در مرعرفی و تثبیت مزیت های موجود استان جهت حضور فعال در این عرصه در مجلس شورای اسلامی و دیگر حوزه های تصمیم گیر دفاع کنند.



وی ادامه داد: استان گلستان به دلیل قابلیت‌های ذاتی ، جغرافیایی و زیرساخت‌های مناسب ترانزیتی و از سوی دیگر نگرش حمایت‌گرایانه دولت به مقوله ترانزیت به ویژه در بخش غلات، شرایط جدیدی را در حوزه ترانزیت و حمل و نقل این محصول مهم و استراتژیک رقم خواهد زد.



عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با تاکید بر اهمیت گلستان در توسعه تجارت غلات کشور، اظهارداشت: با افزایش ظرفیت جابجایی و تخلیه غلات در بنادر شمالی و خطوط ریلی استان ظرف چند سال آتی، بخش قابل توجهی از این جابجایی می تواند به گندم اختصاص داده شود.



میرآفتاب تاکید کرد: براین اساس می توان ظرفیت سیلوسازی و توسعه مکان های استاندارد ذخیره سازی گندم را بیش از پیش در استان فراهم ساخت تا این مسئله نقش موثری در جهت توسعه اقتصادی استان تا مادام العمر ایجاد کند.



میرآفتاب متذکر شد: سالانه با تجارت غلات ارز قابل توجهی نصیب کشور می شود و از این محل، فرصتهای شغلی متعددی نیز در استان و کشور ایجاد خواهد شد.

570 هزار تن سیلوی گندم در گلستان احاث شده است.