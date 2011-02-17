بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش 40 درصدی مستمری هستند

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: کمیته ای پنج نفره از کانون در این نشست پیشنهادات خود را مطرح و مکتوب کردند.

وی در توصیح این پیشنهادات مکتوب گفت: افزایش مستمری، افزایش حق عائله مندی، افزایش حق بن و... از مهمترین پیشنهادات این کمیته در جلسه با معاون صندوق تامین اجتماعی بوده است.

خبازها با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های حاملهای انرژی، افزود: ما معتقدیم که افزایش مستمری می بایست با توجه به اثرات اجرای این قانون اعمال شود.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: بر همین اساس دیدگاه ما افزایش 40 درصدی مستمری برای سال آینده است و معتقدیم اگر کمتر از 50 درصد این پیشنهاد به تصویب برسد، ظلم بزرگی به مستمری بگیران و بازنشستگان است.

وی با اعلام اینکه افزایش مستمری سال آینده می بایست تا قبل از پایان اسفند تصویب شود، گفت: افزایش 40 درصدی مستمری تنها می تواند شرایط یک زندگی نسبی را برای بازنشستگان فراهم کند.