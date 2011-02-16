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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

در اسفند جاری؛

جشنواره فیلم کوتاه "سیب نهم" در تبریز برگزار می شود

جشنواره فیلم کوتاه "سیب نهم" در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه "سیب نهم" در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد دادی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تغییر زمان برگزاری این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفی فیلم های تولیدی استان و ارزیابی فیلم های ساخته شده در طول سال گذشته از9 تا 12 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی با اشاره به موضوع‌های مختلف جشنواره "سیب نهم" گفت: فیلم‌های ارسالی باید در موضوع آزاد و در قالب‌های داستانی، مستند، پویانمایی و نماهنگ بوده و در فاصله زمانی خرداد 1388 تا دی ماه سال جاری تولید شده باشد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی افزود: این همایش در 15 محور شامل، فیلم مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، کارگردانی‌، تدوین، فیلمنامه، تصویربرداری و صداگذاری، ‌موسیقی، بازیگری مرد، بازیگری زن، تحقیق و پژوهش، پوستر فیلم و گریم و صحنه آرایی داوری می‌شود.

برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم های راه یافته به بخش مسابقه و برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته استانی از برنامه های جنبی این همایش است. 

کد مطلب 1255327

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