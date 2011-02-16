تصویر ساعت مچی ویژه نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، از سال 1900 تاکنون ساعتهای متنوعی ویژه نابینایان به بازار راه یافته اند. تا سالها ساعت مچی که در شیشه ای آن باز می شد و عقربه ها و عددهای برجسته ای داشت محبوب ترین ساعت مچی نابینایان بود. فرد نابینا با باز کردن در شیشه ای و لمس عقربه ها و عددها می توانست زمان را بفهمد.

با توسعه فناوری، ساعتهای مچی عرضه شدند که مجهز به سیستم صدای الکترونیکی بودند. به محض اینکه کاربر دکمه اعلان ساعت را فشار می داد این صدا زمان را اعلام می کرد.

اکنون "دیوید چاوز" یک طراح صنعتی طرح مفهومی ساعت جدیدی را بر روی سایت Kickstarter عرضه کرده و در جستجوی یک تولیدکننده و یا سرمایه گذار برای ساخت این ساعت است.

این ساعت که Haptica Braille Watch (ساعت مچی بریل هاپتیکا) نام دارد می تواند زمان را به خط بریل نشان دهد. به این ترتیب نابینا می تواند ساعت را به روشی سریعتر و آسانتر از ساعتهای عقربه دار بخواند.

براساس گزارش پونتو انفورماتیک، برای تولید این ساعت به حدود 150 هزار دلار نیاز است. هنوز مشخص نیست که"هاپتیکا" از طریق سیستمهای دیجیتالی یا با سیلندرهای مکانیکی عمل می کند.