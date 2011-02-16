رسمی شدن مرز رازی - کاپی کوی اقتصاد آذربایجان غربی را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، وحید جلال زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خوی با اشاره به اینکه گشایش رسمی مرز رازی- کاپی کوی نتایج مثبت و سازنده ای را برای دو کشور و آذربایجان غربی بعنوان استان معین توسعه روابط ایران با ترکیه خواهد داشت، افزود: با گشایش مرز زمینی رازی- کاپی کوی به صورت رسمی رفت و آمدها بین مردم، تجار و بازرگانان دو طرف سرعت بیشتری یافته و تردد روان تر می شود.

استاندار آذربایجان غربی توسعه صنعت توریسم در کنار توسعه تجارت و افزایش مبادلات بازرگانی را از دیگر مزایای گشایش رسمی این مرز عنوان کرد و اظهار داشت: ساختمان پایانه و گمرک این مرز از سال آینده آغاز و جاده دسترسی نیز احداث می شود.

جلال زاده با اشاره به ایجاد ناحیه صنعتی مشترک بین دو کشور و نهایی شدن این طرح طی سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد این ناحیه صنعتی بزرگ همکاریهای مشترک صنعتی ایران و ترکیه را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه با راه ‌اندازی مرز رازی- کاپی ‌کوی روند تحقق اهداف توسعه تجارتی ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار را تسریع می کند، ادامه داد: این امر نیازمند داشتن مرزهای باز، راحت و روان بین دو کشور است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین ضمن تبریک بمناسبت فرا رسیدن میلاد فرخنده پیامبر اسلام (ص)، گفت: خداوند تمام نعمت هایش را بدون منت در اختیار مردم قرار داده، ولی به دلیل حضور پیامبر اکرم(ص) بر مردم منت نهاده و این نشان از بزرگی نعمت پیامبر اسلام بر مردم است.

جلال زاده خودباوری و هویت یابی را از دیگر نعمت های انقلاب اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: امروز ایران اسلامی به برکت انقلاب اسلامی و شهدا در عرصه های مختلف از جمله فضا، انرژی هسته ای و پزشکی در دنیا پیشتاز است.

وی با اشاره به غائله 25 بهمن و حضور عده ای قلیل به طرفداری از آمریکا و جبهه نفاق اظهار داشت: این در حالی است که بار دیگر با بصیرت مردم باز هم توطئه های دشمنان همچون فتنه سال گذشته شکست خورد.

حضور در جلسه شورای اداری شهرستان خوی، دیدار و گفتگو با مردم بخش قطور، افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب خوی و همچنین بازدید از چند طرح عمرانی از مهمترین برنامه های سفر یک روزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان خوی است.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.