امیر مسعود جباری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید نفت خام ایران با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید نفت ایران بیش از چهار میلیون بشکه در روز است، گفت: کاهش تولید و صادرات نفت ایران به هیچ وجه صحت ندارد.

مدیر نظارت بر تولید و هماهنگی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون میزان تولید و صادرات نفت ایران متناسب با حفظ و رعایت کامل نظام سهمیه بندی اوپک انجام می گیرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی اکثر میادین نفت ایران در نیمه دوم عمر خود به سر می برند کاهش تولید طبیعی به نظر می رسد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص برنامه های تزریق گاز به میادین نفتی، توضیح داد: از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 70 درصد برنامه تزریق اب به مخازن نفتی محقق شده است.

وی همچنین از تحقق 60 درصدی برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سالجاری خبر داد و افزود: هم اکنون تولید صیانتی نفت و تزریق گاز طبیعی به مخازن هیدروکربوری در اولویت شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

جباری با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی به مرز 200 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد، بیان کرد: قطعا تزریق گاز منجر به بهبود ضریب بازیافت از مخازن نفتی خواهد شد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی نفت همچنین از افزایش حدود یک میلیون بشکه ای تولید نفت خام ایران در برنامه پنجم توسعه خبر داد و یادآور شد: برای تحقق این میزان تولید نفت توسعه میادین مشترک به ویژه میادین نفتی غرب رودخانه کارون در اولویت قرار گرفته اند.

به گزارش مهر، محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت پیشتر با بیان اینکه هم اکنون به 10 میدان نفتی گاز تزریق می شود که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله قرار است به 50 میدان نفتی افزایش یابد، گفته بود: به منظور فشار افزایی در مخازن و افزایش ضریب بازیافت نفت بر اساس برنامه پنج ساله به 260 میلیون متر مکعب گاز در روز نیاز داریم.

به گفته وی در برنامه پنجم نیاز به تزریق 13 تریلیون فوت مکعب گاز به 50 میدان نفتی خواهد بود و این رقم در سند چشم انداز 20 ساله 56 تریلیون فوت مکعب برآورده شده است.

این مقام مسئول با اشاره با این نکته که از ابتدا تاکنون 20 تریلیون فوت مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شده است اظهار کرده بود: در مجموع باید 103 میلیارد متر مکعب گاز به میدان آغاجاری تزریق شود که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله میزان تزریق گاز به این میدان 392 میلیارد متر مکعب گاز است که تاکنون حدود 3.5 میلیارد متر مکعب تزریق شده است.