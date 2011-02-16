156 میلیارد ریال تسهیلات تعاون در گلستان پرداخت شد

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، از برنامه های این اداره کل به تشکیل تعاونی های فراگیر و دهستانی اشاره کرد و گفت: شرکت های تعاونی فراگیر برای تقویت سه دهک پایین جامعه تشکیل می شود که 70 درصد این تعاونی ها از این افراد و 30 درصد از بقیه افراد خواهند بود.
ابراهیمی اظهار داشت: شرکت های تعاونی دهستان نیز برای افراد و فارغ التحصیلان بیکار روستاها تشکیل می شود.
وی خاطرنشان کرد: سهم اشتغال این اداره کل در سال جاری یکهزار و 670 نفر بوده که تاکنون بیش از این مقدار در استان محقق شده است.
وی افزود: در حال حاضر هزار و 977 نفر در بخش تعاون استان در قالب تعاونی ها مشغول به کار هستند که در این زمینه اداره کل تعاون استان رتبه اول کشور را دارد.
وی ادامه داد: این امر بیانگر پذیرش فرهنگ تعاونی در بین مردم و اعتقاد آنان به این بخش است.
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