156 میلیارد ریال تسهیلات تعاون در گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل تعاون گلستان گفت: از شهریور تا پایان آذر ماه سال جاری 156 میلیارد و 88 میلیون ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده که بیشترین آنها در بخش کشاورزی و بقیه در بخش های صنعت و معدن، مسکن و عمران، خدمات، بازرگانی و بخش های چند منظوره بوده است.