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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

156 میلیارد ریال تسهیلات تعاون در گلستان پرداخت شد

156 میلیارد ریال تسهیلات تعاون در گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل تعاون گلستان گفت: از شهریور تا پایان آذر ماه سال جاری 156 میلیارد و 88 میلیون ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده که بیشترین آنها در بخش کشاورزی و بقیه در بخش های صنعت و معدن، مسکن و عمران، خدمات، بازرگانی و بخش های چند منظوره بوده است.

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، از برنامه های این اداره کل به تشکیل تعاونی های فراگیر و دهستانی اشاره کرد و گفت: شرکت های تعاونی فراگیر برای تقویت سه دهک پایین جامعه تشکیل می شود که 70 درصد این تعاونی ها از این افراد و 30 درصد از بقیه افراد خواهند بود.

ابراهیمی اظهار داشت: شرکت های تعاونی دهستان نیز برای افراد و فارغ التحصیلان بیکار روستاها تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: سهم اشتغال این اداره کل در سال جاری یکهزار و 670 نفر بوده که تاکنون بیش از این مقدار در استان محقق شده است.

وی افزود: در حال حاضر هزار و 977 نفر در بخش تعاون استان در قالب تعاونی ها مشغول به کار هستند که در این زمینه اداره کل تعاون استان رتبه اول کشور را دارد.

وی ادامه داد: این امر بیانگر پذیرش فرهنگ تعاونی در بین مردم و اعتقاد آنان به این بخش است.
کد مطلب 1255333

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