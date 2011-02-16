جشنواره مطبوعات همدان چهارم اسفندماه برگزار می شود

مهرداد حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه سومین جشنواره مطبوعات استان همدان در هفت بخش اصلی برگزار می‌شود، اظهار داشت: در مهلت اعلام شده برای ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، بیش از 500 اثر از خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه به دبیرخانه ارسال شد.

حمزه از پذیرش 410 اثر از این آثار خبر داد و گفت: 160 اثر در بخش اصلی و 230 اثر در بخش ویژه پذیرفته شده است.

وی افزود: بیشترین آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره در بخش گزارش خبری و موضوعی است که شامل 122 اثر از 47 شرکت کننده است.

حمزه اظهار داشت: هیئت داوران این جشنواره متشکل از دکتر حسین قندی استاد و مدرس روزنامه‌نگاری در دانشگاه و فریدون صدیقی و محسن افشاری از روزنامه‌نگاران با سابقه کشور است.

وی با اشاره به اینکه تکنیک، خلاقیت، نوآوری، رعایت اصول حرفه‌ای، سبک نگارش، ویرایش صحیح و رعایت اصول نوشتاری، اهمیت موضوع، ثبت وقایع مهم خبری استان و جذابیت و تازگی از ‌جمله موارد تأثیر‌گذار در داوری‌ها بوده است، گفت: داوری به پایان رسیده و نفرات برتر مشخص شده اند.

دبیر سومین جشنواره مطبوعات استان همدان افزود: در این جشنواره سه نفر در هر یک از بخش های اصلی تقدیر می شوند.

حمزه ادامه داد: بررسی دستاوردهای سفرسوم هیئت دولت به استان همدان در قالب عنوان همت مضاعف، کارمضاعف، حجاب و عفاف، مصرف بهینه آب شرب، اصلاح الگوی مصرف برق، نقش رسانه ها در توسعه فرهنگ گردشگری، جوانان در افق سند چشم انداز 1404، بررسی جایگاه جمعیت هلال احمر در امداد رسانی حوادث پنج سال اخیر و توسعه در کشاورزی عناوین بخش ویژه این جشنواره را شامل می شد که در این بخش ها نیز برگزیدگان تقدیر می شوند.

دبیر سومین جشنواره مطبوعات استان همدان اظهار داشت: پوستر و تندیس جشنواره نیز طراحی و آماده شده است که در روزهای آتی رونمایی می‌شود.