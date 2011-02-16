همبستگی اسلامی از اهداف انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه همزمان با اولین روز از هفته وحدت در جمع مردم شهرستان درمیان همبستگی اسلامی در بین کشورهای مسلمان و در داخل کشور را ویژگی های خاص انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: این همبستگی که توسط امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره مورد تاکید قرار گرفته است یک اصل مسلم اسلامی و از استراتژیهای مهم امت جمهوری اسلامی ایران محسوب می ‌شود.

وی با بیان اینکه اتحاد کلمه رمز موفقیت و پیروزی است، بیان داشت:اگر علمای شیعه و سنی مروج تفکر و اسلام نابی باشند که امام برای ما گذاشته است هیچ گونه تفرقه در هیچ کشوری وجود نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اسلام دین مجاهدانی است که خواهان حق، عدالت و آزادی و استقلال هستند و محدود به کشور ایران نیست.

رشید ادامه داد: امروز مسلمانان جهان بیدارند و در کنار هم نوای الله اکبر در تمامی کشورهای مسلمان طنین‌انداز کردند.

وی اظهار داشت: همه باید در حاکم کردن اسلام ناب در سراسر گیتی و نهادینه کردن معارف عمیق و والای آن تلاش کنند و با بصیرت توطئه‌ های فرهنگی استکبار را خنثی کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سران فتنه بلندگوی استکبار هستند، گفت: باید بر ریسمان اتحاد کلمه با محوریت تعالیم اسلامی چنگ بزنیم و متوجه فتنه ‌های ناساز باشیم.

وی ادامه داد: منافقان، سلطنت طلب‌ها و انگلیس به عنوان عامل اصلی تفرقه بین کشورهای اسلامی و نیز آمریکا به عنوان نظام استکباری همواره از انقلاب اسلامی سیلی خورده‌اند این در حالی است که ابهت پوشالی آمریکا و انگلیس با پیروزی انقلاب اسلامی ایران از بین رفت.

وی افزود: هوشیاری همیشگی مردم و رهبری های پیامبر گونه امام راحل و مقام معظم رهبری موجب تقویت همبستگی اسلامی شد و امروز می ‌بینیم که سفارشات و منویات این دو عزیز چه تحول بزرگی در دنیای اسلام و بشریت بوجود آورده است که قیام انقلابی مردم مصر، یمن، الجزایر گواه صادقی بر این ادعاست.

وی اتحاد و وحدت کلمه در داخل کشور را نشانه هایی از انفجار نور انقلاب دانست و تصریح کرد: این همبستگی ملی و اسلامی ریشه در تعالیم الهی، رسالت انبیا و احکام اسلامی دارد.

رشید با بیان اینکه انقلاب اسلامی جهت های اصلی خود را از پیامبر گرفته است، افزود: ما معتقدیم که پیامبر اسلام تنها متعلق به مسلمانان نیست بلکه به بشریت تعلق دارد و امروز تفکر پیامبر و آیات نورانی قرآن جهان شمول شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اسلام برای هدایت بشریت آمده است،بیان کرد: اسلام دینی جامع و فرای ادیان و نگرش‌های موجود در نیاست.