محموله سوم واگن های قطار شهری به مشهد رسید

غلامرضا رجب‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: محموله سوم واگن ها صبح چهارشنبه به توقفگاه مرکزی شرکت بهره‌برداری از قطار شهری مشهد رسید تا تحت تست های تحمل بر روی آنان انجام شود.

وی افزود: این محموله مانند محموله نخست شامل سه واگن 30متری با امکانات کامل است که پس از ورود، مونتاژ و تست خواهد شد، البته تست 18هزار کیلومتری تنها مربوط به یک واگن از محموله اول بوده و سایر واگن‌ها این تست را نمی‌گذرانند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر محموله اول واگن‌ها پس از مونتاژ در حال تست تحمل 18هزار کیلومتر هستند و محموله دوم در حال تست گرم است.

رجب نژاد خاطرنشان کرد: سرفاصله زمانی حرکت هر قطار، 35دقیقه بوده و دوم اسفند بهره‌برداری از آن‌ها آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: پس از افتتاح به صورت محدود، سرویس‌دهی آغاز می‌شود و به مرور ساعات آن افزایش می‌یابد، این روشی است که در دنیا به کار می رود.

قطار شهری مشهد قرار بود با حضور رئیس جمهور در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری برسد، اما بنا به دلائلی به تاخیر افتاد.

بنا به اعلام شهردارمشهد، بهره برداری از این طرح عظیم شهری که 500 میلیارد تومان طی 15 سال گذشته هزینه دربرداشته است، همزمان با ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام انجام خواهد شد.