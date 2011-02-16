انتقاد فرماندار بناب از نرخ بالای کرایه تاکسی های این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سعید برقی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته مدیریت حمل و نقل و سوخت و همچنین شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با اشاره به نارضایتی مردم از دریافت نرخ اضافه از مسافران توسط رانندگان تاکسی بر شناسایی رانندگان تاکسی متخلف و برخورد با آنها تأکید کرد.
برقی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب ناشی کاری کردند و سه ماه قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نسبت به افزایش نرخ کرایه تاکسی در بناب اقدام کردند و بعد از اجرای طرح نیز مجدداً نسبت به افزایش نرخ کرایه های تاکسی در سطح شهرستان اقدام شد.
فرماندار بناب با اعلام اینکه نرخ کرایه های تاکسی در بناب بالاتر از سایر شهرهای استان بویژه شهرهای همجوار است، گفت: متأسفانه نظارت شهرداری بر رانندگان تاکسی ضعیف است و مردم از دریافت نرخ اضافه از مسافرین توسط رانندگان تاکسی گلایه دارند.
وی تشکیل کلاسهای آموزشی برای رانندگان تاکسی را ضروری دانست و از اداره بازرگانی و بازرسی و همچنین نیروی انتظامی خواستار کنترل نرخ کرایه ها در سطح شهرستان شد.
برقی به رانندگان تاکسی هم هشدار داد که در صورت عدم رعایت نرخهای مصوّب، نسبت به توقف تاکسی و باطل کردن مجوز آنها اقدام خواهد شد.
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