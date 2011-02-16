انتقاد فرماندار بناب از نرخ بالای کرایه تاکسی های این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سعید برقی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته مدیریت حمل و نقل و سوخت و همچنین شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با اشاره به نارضایتی مردم از دریافت نرخ اضافه از مسافران توسط رانندگان تاکسی بر شناسایی رانندگان تاکسی متخلف و برخورد با آنها تأکید کرد .

برقی افزود : شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب ناشی کاری کردند و سه ماه قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نسبت به افزایش نرخ کرایه تاکسی در بناب اقدام کردند و بعد از اجرای طرح نیز مجدداً نسبت به افزایش نرخ کرایه های تاکسی در سطح شهرستان اقدام شد .

فرماندار بناب با اعلام اینکه نرخ کرایه های تاکسی در بناب بالاتر از سایر شهرهای استان بویژه شهرهای همجوار است، گفت : متأسفانه نظارت شهرداری بر رانندگان تاکسی ضعیف است و مردم از دریافت نرخ اضافه از مسافرین توسط رانندگان تاکسی گلایه دارند .

وی تشکیل کلاسهای آموزشی برای رانندگان تاکسی را ضروری دانست و از اداره بازرگانی و بازرسی و همچنین نیروی انتظامی خواستار کنترل نرخ کرایه ها در سطح شهرستان شد .