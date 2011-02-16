مجموعه مستند اقوام ترکمن ثبت جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر چهارشنبه در نشست این اداره کل افزود: مجموعه عکس اقوام ترکمن توسط رضا وهمی عکاس گلستانی تهیه شد و قرار است، نمایشگاهی به دعوت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو در شهر سئول کره جنوبی برگزار شود.

منتظری افزود: نمایشگاه عکس مستند اقوام ترکمن، از آثار رضا وهمی، عکاس اجتماعی یونسکو در ایران و عضو دائمی فدراسیون جهانی هنر عکاسی فیبا،‌ برگزیده بخش عکس جشنواره هنرهای تجسمی یونسکو و برنده مدال طلا و جایزه هزار و 500 دلاری این مسابقات، به معرفی فرهنگ و سنت ها و پوشش های قوم ترکمن در ایران می پردازد.

وی گفت: مجموعه اقوام ترکمن، به عنوان میراث معنوی ایران در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده و از 17 فوریه تا 19 فبریه 2011 ( 28 تا 30 بهمن 1389) در موزه هنرهای معاصر سئول در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ( Unesco ) این نمایشگاه را با هدف کمک به صلح و امنیت در جهان، از راه همکاری بین المللی در زمینه های آموزشی و علمی و فرهنگی، بر پایه منشور سازمان ملل به میزبانی کره جنوبی و در موزه هنرهای معاصر سئول برگزار می کند.

