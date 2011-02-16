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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

محقق:

کنگره "شعر دفاع مقدس" مشعل همیشه روشن ادبیات است

کنگره "شعر دفاع مقدس" مشعل همیشه روشن ادبیات است

جواد محقق عنوان کرد: توجه کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" به اهمیت و اعتبار شعر می‌افزاید و می‌توان گفت این کنگره مشعل همیشه روشن ادبیات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و نویسنده گفت:‌ در طول تاریخ کشورمان همواره با جنگهای مختلف روبه‌رو بوده‌ایم اما در هیچ کدام آنها ادبیات تولید نشده و جریان‌ساز نبوده است.

وی مهمترین نکته جنگ 8 ساله را حجم قابل توجه مکتوبات مربوط به آن دانست و توضیح داد: در کشورهای دیگر و حتی بعد از جنگهای جهانی اول و دوم ادبیات با تاخیر متولد شد اما در این جنگ، ادبیات همزمان و با رشد کمی و کیفی تولد و تداوم یافته است.

محقق جشنواره‌های شعر استانی را عامل پویایی بیشتر کار کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" عنوان کرد و گفت: این دست کارها نه تنها موجب رشد و بالندگی شعر و شاعری خواهد شد بلکه آن را به تساوی در مناطق و سراسر کشور بسط و نفوذ می‌دهد.

این شاعر روند آفرینش شعر و داستان را متفاوت تلقی کرد و افزود: داستان محصول داشتن اطلاعات لازم از حوادث مختلف جنگ و دفاع و اندکی فاصله گرفتن از آن سالها است در حالی‌که شعر ثمره احساسات آنی و برداشتهای لحظه‌ای و انعکاسهای سریع است.

وی با اشاره به اهمیت لحظه و زمان سرایش شعر افزود: تولید شعر به زمان حادثه و به لحظه‌های اتفاق بستگی زیادی دارد و به همین دلیل حجم شعرهای سروده شده توسط شاعران مقاومت در سالهای اولیه جنگ نسبت به سایر ژانرها و از جمله داستان بیشتر بوده است.

محقق در خاتمه با تاکید بر اهمیت ضرورت کار علمی در بحث داوری آثار ادبی تصریح کرد: خوشبختانه امروز بسیاری از عناصر ادبی و موارد فنی در شعر شناسایی می‌شود و بنای کار تخصصی این کنگره و سایر جشنواره‌های دفاع مقدس بر این منوال است.

نوزدهمین کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" در اسفند ماه در استان یزد برگزار می‌شود.

کد مطلب 1255351

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