راهیابی 11 ورزشکار زن ایران به مرحله دوم مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، بیست ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر با حضور بیش از 170 ورزشکار از 30 کشور از صبح امروز در سالن اختصاصی این رشته در تهران آغاز و تا 30 بهمن‌ماه پیگیری می‌شود.

در پایان مرحله مقدماتی بخش انفرادی بانوان11 ورزشکار کشورمان موفق به راهیابی به مرحله دوم شدند. رهارادافشار، سحرزمانیان، پگاه کامرانی، مریم مجتبوی، صفورا زمان لو، ثریا آقایی، صحابه فرد، الناز فیض منش، صابره کبیری، نگین امیری فرد، سارا دلاوری به مرحله دوم بخش انفرادی راه یافتند. رقابت‌های دوبل مقدماتی زنان همچنان در سالن بدمینتون تهران ادامه دارد.

مراسم افتتاحیه بیست و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر ساعت 17 امروز با حضور سجادی معاون سازمان تربیت بدنی در سالن فدراسیون بدمینتون واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.

کسب امتیاز در این رقابت‌ها در دریافت سهمیه المپیک 2012 لندن تاثیر مستقیم دارد.