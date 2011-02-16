هوشنگ عباسی نویسنده و پژوهشگر فرهنگ گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین کتابی جامع درباره نهضت جنگل خبر داد و گفت: کتابی با نام "یادبودهای انقلاب جنگل" را به نشر بلور داده‌ام که مجوز گرفته و به زودی منتشر می‌شود . در این کتاب مطالبی درباره نهضت جنگل آورده شده که بخشی از آنها تاکنون منتشر نشده است.

وی ادامه داد: بخشی از کتاب به خاطرات شاهدان و حاضران در نهضت اختصاص یافته که بارزترین بخش آن درباره خاطرات کریم کشاورز از اعضای نهضت و همچنین انجمن فرهنگ گیلان و از همکاران مجله فرهنگ است. کشاورز که از مترجمان خوب کشورمان است تاکنون کتاب‌های شاخصی در زمینه فرهنگ ایران زمین تدوین کرده است.

نویسنده "بازتاب هنر و ادبیات در نهضت جنگل" درباره چگونگی دسترسی‌اش به خاطرات کشاورز توضیح داد: نعمت لاله‌ای از نقاشان کشورمان پیش از این گفتگوی مفصلی با کریم کشاورز انجام داده بود که بعدها من از او خواستم آن بخش از گفتگو که به خاطرات وی از نهضت جنگل مربوط است با اجازه وی در اختیارم بگذارد که این اتفاق افتاد.

عباسی افزود: در این کتاب همچنین نقدی بر چند مطلبی که علیه نهضت چاپ شده، آمده است و بخش دیگر کتاب مروری بر نخستین رمان منتشر شده درباره نهضت با نام "سردار جنگل" است که در سال 1318 به قلم حسن افشاری تهرانی منتشر شده است. همچنین یک مقاله تالیفی هم نوشته‌ام که در آن تاثیر نهضت جنگل بر فرهنگ مردم مورد بررسی قرار گرفته است.

این پژوهشگر در بخش دیگر صحبت‌هایش عنوان کرد: کتاب دیگری که به نشر بلور داده‌ام "آوازی به زلالی باران" درباره آثار و زندگینامه و ترانه‌های فریدون پوررضا خواننده فولکلور است. وی پیش از 400 ترانه فولکلور را اجرا کرده است که در این کتاب نظرات دیگران درباره وی و همچنین بخشی از نظرات و دست‌نوشته‌های وی هم منتشر می‌شود. البته پیش از این گفتگویی با وی انجام داده بودم که به دلیل مساعد نبودن حال وی آن گفتگو نیمه کاره ماند و قصد دارم آن را در فرصت دیگری تکمیل و منتشر کنم.

مولف "دیدنی‌های گیلان" اضافه کرد: همچنین کتاب " سه روایت از افسانه عزیز و نگار" که عاشقانه ای فولکلوریک در منطقه دامنه های حاشیه البرز است توسط نشر البرز برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده شد که چندین مورد اصلاحیه بدان وارد شد و پس از اعمال آنها بار دیگر کتاب را برای دریافت مجوز فرستاده‌ایم.

عباسی در پایان گفت: "آوازهای سرزمین پدری" مجموعه شعرهای 74 شاعر بومی سرای گیلان از قدما تا متاخران در همه سبک‌های شعری مجوز گرفته و به زودی توسط نشر ایلیا چاپ می‌شود.