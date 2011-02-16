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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

شروع مجدد درگیری ها میان تایلند و کامبوج

شروع مجدد درگیری ها میان تایلند و کامبوج

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : تایلند و کامبوج با از سرگیری تبادل آتش در منطقه مرزی میان دو کشور درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای آتش بس دائم را نادیده گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست روز چهارشنبه، بر اثر این درگیری ها، یک سرباز تایلندی مجروح شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب پس از برگزاری جلسه با حضور وزرای خارجه تایلند، کامبوج و اندونزی به عنوان میانجی، خواستار برقرای آتش بس دائم میان دو طرف درگیر شده بود.

نشست شورای امنیت در حالی برگزار شد که تایلند خواستار گفت و گوی دو طرف برای حل مناقشه مرزی بین دو کشور به جای شورای امنیت شده بود.

در پی درگیری های هفته گذشته در مرز بین دو کشور در نزدیکی معبد "پری ویهر"، 10 تن از دو طرف کشته شده اند و هر دو کشور دیگری را برای آغاز درگیری ها متهم می کنند.

کد مطلب 1255357

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