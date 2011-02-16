شروع مجدد درگیری ها میان تایلند و کامبوج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست روز چهارشنبه، بر اثر این درگیری ها، یک سرباز تایلندی مجروح شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب پس از برگزاری جلسه با حضور وزرای خارجه تایلند، کامبوج و اندونزی به عنوان میانجی، خواستار برقرای آتش بس دائم میان دو طرف درگیر شده بود.

نشست شورای امنیت در حالی برگزار شد که تایلند خواستار گفت و گوی دو طرف برای حل مناقشه مرزی بین دو کشور به جای شورای امنیت شده بود.

در پی درگیری های هفته گذشته در مرز بین دو کشور در نزدیکی معبد "پری ویهر"، 10 تن از دو طرف کشته شده اند و هر دو کشور دیگری را برای آغاز درگیری ها متهم می کنند.