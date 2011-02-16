انتخابات اتاق بازرگانی استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیمور پورحیدری ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز اظهار داشت: انتخابات اتاق بازرگانی استان البرز همزمان با سراسر کشور چهارم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: در حال حاضر مقدمات برگزاری این انتخابات فراهم شده و بعد از تهران بیشترین آمار نامزدهای انتخاباتی مربوط به این استان است.

این مسئول با اشاره به اینکه 86 نفر در سطح استان البرز ثبت نام کرده اند، خاطر نشان کرد: پس از بررسی های صورت گرفته توسط هیئت نظارت بر انتخابات 46 نفر واجد شرایط به عنوان کاندیداهای اتاق بازرگانی استان البرز شناخته شدند.

وی تاکید کرد: لیست نهایی افراد واجد شرایط پس از بررسی های لازم توسط اتاق بازرگانی تهران به زودی اعلام می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان البرز زمان برگزاری انتخابات را بر اساس تقویم سراسری اعلام کرد و یادآور شد: پس از برگزاری انتخابات سازمان بازرگانی استان نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام خواهد کرد.

پورحیدری تصریح کرد: افرادی که از نظر هیئت بازرسی انتخابات واجد شرایط اعلام نشده اند افرادی هستند که مدارک آنان تکمیل نبوده است.