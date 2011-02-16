احیای هویت اسلامی و صیانت از حریت انسانی با وحدانیت نمود می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت ‌الاسلام علی اصغر کرمی ظهر چهارشنبه در محفل انس با قرآن کریم که با حضور صد نفر از زندانیان زندان مرکزی شهرستان سنندج به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت در این شهرستان برگزار شد، افزود: هفته وحدت، سرآغاز پیوند برادران مسلمان و تجلّی حضور یکپارچه مسلمین در عرصه های مختلف همکاری های اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت و حفظ وحدت بین مسلمین بیان داشت: پیامبران الهی که خود نیز از میان مردم برانگیخته شده اند، با اتصال و ارتباط با مجاری وحی کوشیده اند تا آدمی را حول یک محور گرد هم آورند تا در پرتو وحدت کلمه، عظمت و اقتدار نظام الهی را به نمایش گذاشته شود و مردم به سعادت حقیقی دست یابند .

حجت الاسلام کرمی با اشاره به اینکه قرآن کریم چراغ راه هدایت زندگی انسان‌هاست و پیروی از دستورات قرآن کریم موجب سعادت و خوشبختی انسان‌ها می‌شود، افزود: اگر کسی با قرآن مأنوس باشد دنیای باطل به سوی او نیامده و دچار لغزش نخواهد شد .

وی با تاکید بر ضرورت بکارگیری دستورات و شیوه‌های درست زندگی که در قرآن کریم ذکر شده است، خاطرنشان کرد: مهجور گذاردن قرآن به معنای عدم توجه و تفکر در آیات شریفه قرآن و به روز عمل نکردن به دستورات الهی این مصحف شریف است .

مسئول هیئت خادم‌ الحسین(ع) شهرستان سنندج ادامه داد: قرآن کریم مبنای ایمان است و باید آن را متناسب با شرایط روز به کار گرفته و بهره ‌گیری لازم را از دستورات کامل و جامع آن بنماییم .

حجت‌الاسلام کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جامعیت قرآن در تمامی زمینه‌ های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یادآور شد: قرآن کتاب زندگی دنیا و آخرت انسان و فقه به عنوان عصاره ‌ای از آیات الهی و سنت نبوی تئوری کامل و واقعی اداره زندگی انسان است .

در پایان این مراسم قاریان قرآن کریم به تلاوت قرآن پرداختند و گروه 32 نفره دف نوازی و مولودی خوانی اداره کل زندان‌های کردستان نیز به اجرای برنامه پرداخت .