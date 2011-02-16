غلامرضا موسوی رئیس شورای عالی تهیهکنندگان درباره داوری آثار جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از آثار توسط هیئت داوران دیده نشده است و در نظر داریم هفته آینده این فیلمها برای داوری در جلساتی به نمایش درآید.
وی افزود: البته بخش عمده آثار توسط هیئت داوران دیده شده است. جمعه هفته گذشته اولین جلسه داوری برگزار شد و این هفته نیز جلسه بعدی برپا خواهد شد و ما در جریان آثاری که آنها ندیدند قرار میگیریم. قطعا بعد از نمایش تمام آثار جمع بندی صورت میگیرد. مراسم ویژهای برای اهدای جوایز قطعا برگزار خواهد شد که زمان و مکان آن اعلام میشود.
مجید مجیدی، امین تارخ، کامبوزیا پرتوی، مجتبی راعی، مهدی فخیمزاده، منوچهر محمدی و محمدرضا هنرمند داوران شورالی عالی تهیهکنندگان در بیست و نهمین جشواره فیلم فجر بودند.
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