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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

موسوی در گفتگو با مهر:

داوران شورای عالی تهیه‌کنندگان، تماشای فیلم‌ها را شروع می‌کنند

داوران شورای عالی تهیه‌کنندگان، تماشای فیلم‌ها را شروع می‌کنند

رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان اعلام کرد، نتایج داوری پس از دیدن تمام آثار توسط هیئت داوران این شورا اعلام خواهد شد.

غلامرضا موسوی رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان درباره داوری آثار جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از آثار توسط هیئت داوران دیده نشده است و در نظر داریم هفته آینده این فیلم‌ها برای داوری در جلساتی به نمایش در‌آید.

وی افزود: البته بخش عمده آثار توسط هیئت داوران دیده شده است. جمعه هفته گذشته اولین جلسه داوری برگزار شد و این هفته نیز جلسه بعدی برپا خواهد شد و ما در جریان آثاری که آنها ندیدند قرار می‌گیریم. قطعا بعد از نمایش تمام آثار جمع بندی صورت می‌گیرد. مراسم ویژه‌ای برای اهدای جوایز قطعا برگزار خواهد شد که زمان و مکان آن اعلام می‌شود.

مجید مجیدی، امین تارخ، کامبوزیا پرتوی، مجتبی راعی، مهدی فخیم‌زاده، منوچهر محمدی و محمدرضا هنرمند داوران شورالی عالی تهیه‌کنندگان در بیست و نهمین جشواره فیلم فجر بودند.

کد مطلب 1255361

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