خدمات "من کارت" شهروندان مشهدی در سایر استان ها عملیاتی می شود

سید محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: این نهاد در تلاش است تا بتواند "من کارتی "را که برای شهروندان پایتخت معنوی ایران صادر می‌کند در برخی دیگر از استان و شهرهای کشور معتبر کند تا شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه به روند اجرای طرح "من کارت" در این کلانشهر اشاره کرد و افزود: تا سه روز آینده این مهم در مشهد کلید می‌خورد و کارت‌ها بین شهروندان توزیع می شود.

پژمان در ادامه به روند فرهنگ‌سازی و استفاده شهروندان از این کارت خبر داد و اظهار داشت: در نظر است وقتی کارت ها بین مردم توزیع شد، اطلاع رسانی‌ها آغاز شود.

وی با بیان اینکه بلیت‌های قطار شهری مشهد در روزهای نخست به صورت کاغذی توزیع می‌شود، اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته ظرف مدت مشخص بلیط قطار شهری نیز به خانواده"من کارت" خواهد پیوست.

ژمان با اشاره به اینکه "من کارت" یک خدمت چند منظوره است، خاطرنشان کرد: تاکسی، اتوبوس و قطار شهری نیز در اولویت طرح "من کارت" می باشد.

