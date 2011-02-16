پیام آیت الله مکارم شیرازی به ششمین جشنواره قرآنی مدهامتان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، متن پیام آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است: قبل از هر چیز تشکیل این جشنواره با شکوه و مقدس قرآنی را که در آستانه میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبداله (ص) تشکیل شده را به همه عزیزان مخصوصا دست اندر کاران اعضای ستاد جشنواره قرآنی و نخبگان قرآنی کانونهای مساجد صمیمانه تبریک می گویم.

قرآن کلام نورانی خدا و دستورالعمل جاودانی سعادت بشر و حلقه اتصال تمام مسلمین جهان است. در شرایطی که مسلمین در برابر هجوم بی رحمانه دشمنان احتیاج به اتحاد و همبستگی دارند بهترین راه این است که همگی گرد قرآن جمع شوند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: همه در پرتو هدایت آن از ظلمات پراکندگی و اختلاف و نزاع و کشمکش رهایی می یابند و به سرچشمه نور که همان برادری و اخوت اسلامی است باز می گردند و از هدایتهای آن به سوی علم و دانش و پیشرفت و تعالی بهره می گیرند.

عزیزان، بهترین معرف قرآن مجید خود قرآن است که آن را " نور مبین و کتاب مبین" معرفی کرده و به وسیله آن خداوند همگان را به طریق سلامت و سعادت رهنمون می گرداند اینجانب به همه جوانان عزیزی که در این جشنواره بزرگ قرآنی شرکت کرده اند تبریک می گویم.

در انتهای این پیام ضمن دعوت جوانان برای قرائت هر روزه قرآن از این کتاب آسمانی به عنوان آرامش بخش روح انسان یاد شده است و قاریان شرکت کننده در این جشنواره با عنوان افرادی دانشمند، پاک، مومن و پر تلاش خوانده شده اند که کشور به دست آنها ساخته خواهد شد.