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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

با تجمع در مدسه فیضیه؛

طلاب حوزه علمیه قم حوادث 25 بهمن را محکوم کردند

طلاب حوزه علمیه قم حوادث 25 بهمن را محکوم کردند

قم - خبرگزاری مهر: تجمع اعتراض آمیز طلاب حوزه علمیه قم نسبت به سران فتنه و آشوبگران حوادث اخیر در مدرسه فیضیه قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، طلاب و فضلای حوزه علمیه قم قبل از ظهر چهارشنبه در تجمعی در مدرسه فیضیه که با حضور آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه و آیت الله سید احمد خاتمی برگزار شد، اعتراض خود را به سران فتنه و آشوبگران حوادث 25 بهمن اعلام کردند.

تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی برائت خود را از فتنه‌گران اعلام کرده و بر حمایت قاطع از ولایت فقیه و نظام اسلامی تأکید کردند.

روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم همچنین با سردادن شعار "قوه قضائیه اقدام انقلابی" خواستار برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی با عوامل اصلی آشوب‌های اخیر در کشور شدند.

شایان ذکر است در پایان این مراسم که با سخنرانی آیت الله خاتمی همراه بود، قطعنامه طلاب، روحانیون و اساتید حوزه علمیه قم در اعتراض به سران فتنه و آشوبگران قرائت شد.

کد مطلب 1255366

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