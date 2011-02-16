طلاب حوزه علمیه قم حوادث 25 بهمن را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، طلاب و فضلای حوزه علمیه قم قبل از ظهر چهارشنبه در تجمعی در مدرسه فیضیه که با حضور آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه و آیت الله سید احمد خاتمی برگزار شد، اعتراض خود را به سران فتنه و آشوبگران حوادث 25 بهمن اعلام کردند.



تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی برائت خود را از فتنه‌گران اعلام کرده و بر حمایت قاطع از ولایت فقیه و نظام اسلامی تأکید کردند.



روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم همچنین با سردادن شعار "قوه قضائیه اقدام انقلابی" خواستار برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی با عوامل اصلی آشوب‌های اخیر در کشور شدند.



شایان ذکر است در پایان این مراسم که با سخنرانی آیت الله خاتمی همراه بود، قطعنامه طلاب، روحانیون و اساتید حوزه علمیه قم در اعتراض به سران فتنه و آشوبگران قرائت شد.