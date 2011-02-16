ملت ایران سر سوزنی از حق هسته ای خود عقب نشینی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمود احمدی نژاد در جمع مردم بوشهر در ورزشگاه شهید بهشتی این شهر اظهار داشت: انتظار نداشتیم در استانبول همه مسائل حل شود، اگر آنها راه همکاری را انتخاب کنند امکان اینکه به نتیجه برسیم وجود دارد.

وی اظهارداشت: اگر صادقانه بیایند جلو و پاینبد قانون و عدالت باشند آماده همکاری و مذکره با آنها هستیم.

احمدی نژاد گفت: مشکلات امروز جهان این است که خود را از مسیر خداوند جدا و مراکز قدرت جهانی را تسخیر کرده اند و به جای اینکه کارهایشان با بسم الله شروع شود با بسم رب شیطان شروع می شود.

وی اضافه کرد: اگر کسی برای نفس خود و شیطان کار کند، جز جنگ، لطمه زدن به فرهنگ و اقتصاد و از بین بردن شخصیتها در پی نخواهد داشت.

رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه حاصل کار شیطانی آمریکا و همدستانش در 11 سپتامبر کشته شدن بیش از یک میلیون آواره و بی خانمان شدن میلیونها نفر بوده است، گفت: بعد از انواع کشتارها و ستمگریها امروز رنگ عوض کرده اند و می خواهند به اصطلاح از کشورهای منطقه حمایت کنند.

احمدی نژاد افزود: آنها فهمیده اند در دلهای مردم ایران و منطقه انرژی سنگین برای مطالبه عدالت، حق خواهی، آزادی، عزت و کرامت نهفته است و می خواهند این انرژی را به نفع خود درآورده و موج سواری کنند.

وی با بیان اینکه مطالبه آزادی و عزت حق ملتهاست، گفت: امروز مصر و دیگر کشورهای آزادی خواه ثابت کرده اند که حق گرفتنی است و برای آن باید جنگید.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه تمامی دیکتاتورهای جهان وابسته به آمریکا و صهیونیسم است، گفت: دیکتاتورها نسبت به دیکتاتوریشان از طرفی منفور ملتها هستند و از طرفی دیگر وابسته به استکبار هستند.

وی با بیان اینکه هرچه از آمریکا دیده ایم بی وفایی و ناجوانمردی است، گفت: آمریکا اولین کاری که برای نجات خود انجام می دهد دیکتاتورهای دست نشان دهنده که وابسته آنها است را از بین می برد.

رئیس جمهور اسلامی ایران اضافه کرد: چقدر شاه خائن مورد حمایت آمریکا قرار گرفت اما وقتی خشم ملت ایران را دیدند حتی حاضر نشدند او را به کشورشان راه دهند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه زمان فریب ملتهای دیگر تمام شده است، گفت: آنها دو راه دارند، راه اول این است که صداقت پیشه کنند، قانون را بپذیرند و به اقیانوس مردم بپیوندند.

وی افزود: راه دو نیز این است که به استکبار و دغل ذکاری خود ادامه دهند و راه قبلیشان را در پیش بگیرند اما آنها بنداند اگر راه دوم را انتخاب کنند ملتها بیدار شده اند و کاخهای آنان را به زیر خواهند کشید.

رئیس جمهور اسلامی ایران طرح هدفمندی یارانه ها را یک گام به سمت عدالت عنوان کرد و گفت: امیدواریم با پشتوانه ملت ایران این طرح مسیری را طی خواهد کرد که پول نفت در جیب مردم ایران قرار گیرد.

وی رفع بیکاری و ایجاد اشتغال را از دغدغه های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: برای سال آینده علاوه بر بودجه های دولت، 30 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال جوانان اختصاص خواهد یافت.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نظارت کافی و دقیق بر روی اعتبار تخصیصی داده شده خواهد داشت، گفت: سهم استانها در این میان در نظر گرفته خواهد شد تا اعتبارات تنها در منرکز و در اختیار افراد خاص قرار نگیرد.

وی اظهار داشت: مصوبه 50 درصد اشتغال جوانان این استان نیز که حدود 32 درصد محقق شده باید به صورت کامل اجرایی شود.

رئیس جمهور اسلامی ایران مردم استان بوشهر را مردمانی بیدار و مجاهد عنوان کرد و گفت: این خطه پیش قراولان ملت ایران در مبارزه با استعمار است.

احمدی نژاد با بیان اینکه مردم بوشهر مرزبانانی امین برای مرزهای فرهنگ، عزت و استقلال ایران زمین است، گفت: مردم این سامان مظهر استقلال طلبی و آزادی خواهی ملت ایران هستند.