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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

رحیمی:

پاسخگویی به مطالبات مردمی از وظایف اصلی مسئولین است

پاسخگویی به مطالبات مردمی از وظایف اصلی مسئولین است

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور گفت: پاسخگویی به مطالبات و خواسته های مردمی از وظایف و رسالت اصلی مسئولین است که باید به آن توجه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدرضا رحیمی بعد از ظهر چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت با ایجاد سفرهای استانی به دنبال توسعه و همگانی کردن عدالت در سطح کشور است.

وی اظهار داشت: در همین راستا خدمتگزاران مردم در دولت امروز در دور سوم سفرهای استانی به استان بوشهر سفر کرده اند تا مسائل و مشکلات این استان را از نزدیک بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولتمردان و خدمتگزاران مردم و نظام در دولت نهم و اکنون در دولت دهم همواره خود را پاسخگوی مطالبات و خواسته های مردم می دانند.

رحیمی مردم استان بوشهر را مردمی نجیب، دلیر و شجاع عنوان کرد و گفت: رسالت و وظیفه ما این است که پاسخگوی مطالبات و خواسته های آنها باشیم که امیدواریم در پایان سفر شاهد مصوبات خوب و اثرگذاری برای استان بوشهر باشیم.

کد مطلب 1255368

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