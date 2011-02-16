پاسخگویی به مطالبات مردمی از وظایف اصلی مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدرضا رحیمی بعد از ظهر چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت با ایجاد سفرهای استانی به دنبال توسعه و همگانی کردن عدالت در سطح کشور است.

وی اظهار داشت: در همین راستا خدمتگزاران مردم در دولت امروز در دور سوم سفرهای استانی به استان بوشهر سفر کرده اند تا مسائل و مشکلات این استان را از نزدیک بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولتمردان و خدمتگزاران مردم و نظام در دولت نهم و اکنون در دولت دهم همواره خود را پاسخگوی مطالبات و خواسته های مردم می دانند.