بررسی طرح نظارت بر سازمانهای مردم نهاد در برنامه سال آینده مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشار در نشست هیئتهای نظارت بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد سراسر کشور با بیان اینکه رژیمهای مختلف، مکاتب و حکومتها بزرگترین آرزویشان داشتن هویت مردمی است گفت: نظام اسلامی مردمی ترین نظام جهان است که الگوی بسیار مناسبی را ارائه کرده و امروز آمال و آرزوی تمام کشورها داشتن چنین نظامی است.

وی با اشاره به اینکه با مشارکت مردم، پیروزی انقلاب شکل گرفت تصریح کرد: مردم پشتوانه اصلی نظام هستند از این رو حمایت از مردم باید در کشور توسعه یابد.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور با یادآوری اینکه از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیادی در کشور شکل گرفت تاکید کرد: این بسیار عالی است که نظام بر طبق اراده ملی عمل می کند و

اختلاف دولت دوران دفاع مقدس با رهبری در مورد مشارکت مردمی بود.

افشار تصریح کرد: دولتی که در دوران دفاع مقدس حاکم بود اختلافش با رهبری در مورد اقتصاد و مشارکت مردمی بود زیرا به دنبال دولتی کردن مدیریت بودند.

معاون وزیر کشور با بیان این که احمدی نژاد عاشقانه در خدمت مردم و در جهت پیشرفت آنان گام برمی دارد گفت: این مدل حکومت تنها با الگوی بسیجی قابل مقایسه است، مدیریت دولت یک بسیج انقلابی است.

افشار سفرهای استانی را نمونه ای از مدیریت دانست و افزود: اینکه به مشکلات مردم از نزدیک توجه شود مدیریتی انقلابی است که احمدی نژاد در پیش گرفته است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه مدیریت دولت فعلی، انقلابی، بسیجی و جهادی است افزود: احمدی نژاد از فرط عشق به مردم حاضر است خود را فنا کند زیرا او عاشق مردم است و کسی که عاشق مردم نباشد، عاشق خدا نیست.



وی با بیان این که هیاتهای مذهبی نیز سازمانهای مردم نهاد هستند از هیاتهای مذهبی خواست که به کمک حوزه های اجتماعی آیند و اقداماتشان تنها به مسائل مربوط به هیات ها ختم نشود.



افشار در حاشیه این نشست با اشاره به این که جمعی از سازمانهای مردم نهاد طرح قانون حمایت از تشکیل و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد کشور را به مجلس پیشنهاد کردند گفت: دراواخر سال گذشته کلیات این طرح به مجلس داده شد ولی به دلیل اشکالات زیاد این طرح در دولت با مخالفت روبه رو شد.



وی افزود: این طرح برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی رفت، وزارت کشور نقش فعالی در این زمینه داشت تا اینکه وزارت کشور در مورد این طرح به تفاهم کاملی با کمیسیون اجتماعی رسید.



افشار با اشاره به این که حدود صد نفر از نمایندگان مجلس طرح مجدد این طرح را دوباره امضا کردند گفت: ما منتظر طرح آن در مجلس شورای اسلامی هستیم.



معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور گفت: با توجه به اینکه هم اکنون در فصل بودجه قرار داریم، احتمال دارد که این طرح سال آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.