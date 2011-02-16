تقویت تعاونیهای مرزنشین عامل مهمی در کاهش قاچاق کالاست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهار داشت: تقویت و حمایت بیشتر از تعاونی های مرزنشین عامل مهمی در راستای قاچاق کالا و ارز در استان کردستان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه ما باید فضای سرمایه گذاری را از طریق تعاونی های مرزنشین در کردستان ارتقا دهیم، افزود: تعاونی های مرزنشین به عنوان یک فرصت برای کاهش میزان قاچاق کالا در استان محسوب می شوند که باید سرمایه لازم در اختیار آنان قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان لازمه کاهش قاچاق را در استان جایگزینی شغل های مولد و پایدار با شغل کاذب دانست و گفت: این امر به عنوان یک اصل از سوی مسئولان استان پذیرفته شده و تمام دغدغه های کمیسیون قاچاق کالا و ارز ایجاد بسترهای لازم در این زمینه است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان در ادامه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان از الزام تائیدیه استاندارد برای کلیه کالاهای وارداتی در سال آینده خبر داد و گفت: همین امر موجب توجیه راه اندازی آزمایشگاه استاندارد برای تائید کالاهای وارداتی از مرزهای استان می شود.

سیروس شاه غیبی افزود: به طور میانگین در هر ماه بین 700 تا هزار و 200 نوع کالا وارداتی از مرز مریوان به داخل کشور وارد می شود که این امر لزوم ایجاد آزمایشگاه در این شهر مرزی را می طلبد.

در ادامه این جلسه همچنین اعضا در مورد برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان کردستان گزارش های مختلفی را ارائه کردند.