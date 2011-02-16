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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۳

در خراسان رضوی؛

نقل و انتقال طیور فقط با قرنطینه دامی امکان پذیر است

نقل و انتقال طیور فقط با قرنطینه دامی امکان پذیر است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: حمل و نقل طیور در همه نقاط استان فقط با مجوز دامپزشکی و از طریق سامانه یکپارچه قرنطینه دامی، امکان پذیر است.

جواد اعلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: نظر به لزوم رعایت شرایط امنیت زیستی در واحدهای پرورش طیور در جهت پیش گیری از ابتلای این واحدها به بیماری های تنفسی، به همه فعالان صنعت طیور استان اعلام شده است که حمل و نقل طیور را فقط با اخذ گواهی سلامت انجام دهند.

وی در خصوص حمل و نقل بین استانی طیور نیز خاطرنشان ساخت: این مهم نیز باید پس از اخذ موافقت دامپزشکی مقصد و اخذ مجوز بهداشتی-قرنطینه ای حمل از دامپزشکی مبدا صورت گیرد و این مجوز نیز باید پس از بازدید مرغداری توسط مسئول فنی بهداشتی مربوط و ارائه گواهی مبنی بر سلامت گله از نظر درمانگاهی صادر شود.

اعلمی یادآورشد: همه خودروهایی که در این زمینه مبادرت به نقل و انتقال طیور زنده می کنند بایستی دارای پروانه معتبر اشتغال به حمل و کد بهداشتی دامپزشکی صادره از ادارات کل دامپزشکی استان ها باشند.

وی گفت: گواهی های بهداشتی ارائه شده به متقاضیان دارای برچسب هولوگرام بوده و هرگونه خدشه در آن تخلف محسوب شده و موارد از طریق مراجع قضایی، قابل پی گیری خواهد بود.

معاون فنی دامپزشکی استان افزود: از مزایای استفاده از سامانه یکپارچه قرنطینه دامی، این است که هماهنگی آنلاین، بین مبدا و مقصد محموله، انجام می شود.

کد مطلب 1255373

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