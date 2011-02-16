استانداردهای تغذیه برای بیماران باید تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالقاسم جزایری روز چهارشنبه در سمینار کشوری "ارتقاء تغذیه بالینی، چالش ها و راهکارها" که با حضور معاونین درمان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد، گفت: حفظ و ارتقاء تغذیه در سلامت از جمله مسائل مهمی است که باید در نظام سلامت کشور به آن توجه کرد.

وی افزود: هدف اصلی برگزاری این سمینار همفکری برای ارتقاء خدمات تغذیه بالینی است چراکه بحث تغذیه بالینی در نظام سلامت دچار ضعف است.

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: بحث تغذیه بالینی در بیمارستانها و منازل باید مورد توجه قرار گیرد و مدیران تغذیه در نظام سلامت باید برای بیماران استانداردهای مناسبی در بحث تغذیه ارائه دهند، چراکه اهمیت بالایی در روند درمان بیماران دارد.