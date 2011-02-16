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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

بیست و نهمین دوره/

برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی هشتم اسفندماه معرفی می‌شوند

برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی هشتم اسفندماه معرفی می‌شوند

مراسم معرفی برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هشتم اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم هشتم اسفندماه در وزارت ارشاد با حضور عوامل فیلم‌ها و نامزدهای دریافت جایزه در وزارت ارشاد برگزار خواهد شد.

انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات سمعی و بصری، انجمن مدیران تولید سینمای ایران، بانک سپه، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی (جشنواره روستا)، جمعیت دفاع از ملت فلسطین، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (نمایندگی تهران)، سازمان امور مالیاتی، سازمان بهزیستی کشور از نهادهای حاضر در بخش تجل اراده ملی هستند.

از دیگر نهادها می‌توان به ستاد اقامه نماز، ستاد دیه کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، کانون ایرانی مدرسان سینما، موسسه ناجی هنر، مرکز ملی فرش ایران، واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد.

کد مطلب 1255376

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