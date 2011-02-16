عدم وجود بستر لازم عامل بالارفتن قاچاق در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، احمد هاشم زاده صبح چهارشنبه در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان کردستان با اشاره به اینکه رغبت و انگیزه برای سرمایه گذاری قانونی در مرزهای استان کردستان وجود ندارد، افزود: کاهش معضل قاچاق کالا و ارز در استان نیازمند اراده محکم و استوار مسئولان استانی و همکاری دستگاه های ذیربط در این زمینه می باشد که تا کنون این زیاد مطلوب نبوده است.

وی با شاره به اینکه جذب سرمایه گذاری سبب رونق تولید و اشتغالزایی مولد در استان می شود، بیان داشت: ارتقاء تولید موجب می شود تا هم نیازهای داخلی استان را رفع کرده و هم در بازارهای خارجی نیز سهمی داشته باشیم که این امر خود عامل کاهش قاچاق در نقاط مرزی خواهد شد.

مدیر کل گمرکات استان کردستان ادامه داد: ما باید سعی کنیم تا حداقل امکانات مورد نیاز مزرزنشینان را فراهم کنیم زیرا توجه به مسائل معیشتی مرزنشینان و مناطق محروم کشور امنیت را به دنبال دارد که البته اقدامات و برنامه ریزی های بسیار خوبی در این عرصه در دستور کار قرار گرفته است.

هاشم زاده در پایان از راه اندازی آزمایشگاه با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در مرزهای استان کردستان خبر داد و افزود: انتظار می رود که ادارات و سازمان های دولتی در این زمینه هکاری لازم را با گمرکات استان داشته باشند

در ادامه این جلسه همچنین اعضا در مورد برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان کردستان گزارش های مختلفی را ارائه کردند.