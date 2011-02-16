وحدت و همدلی رمز اقتدار و عظمت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در جشن میلاد حضرت محمد (ص) و آغاز برنامه های گرامیداشت هفته وحدت که در مسجد جامع شهر سنندج و با حضور علما و روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار شد، اظهار داشت: وحدت و همدلی رمز موفقیت نظام اسلامی و اقتدار مردم کشور در صحنه های مختلف منطقه ای و جهانی است.

وی عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران باعث شد تا وحدت و همدلی در بین مردم کشور که از جمله سفارش های مهم قرآن کریم و پیامبر اسلام (ص) است، احیاء شود و امروز کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قطب های مهم منطقه و جهان در تحولات مختلف نقش آفرینی می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اساس و پایه دین مبین اسلام را مبتنی بر وحدت و یکپارچگی در میان مسلمانان و حتی سایر ادیان الهی عنوان کرد و افزود: بدون شک به برکت همین وحدت و یکپارچگی است که کشور می تواند در مقابل تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن موفق باشد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به حضور همه جانبه مردم استان کردستان در صحنه های مختلف و پاسداشت مناسبت های مذهبی و دینی در کشور، خاطرنشان کرد: مردم استان کردستان با رعایت موازین دین مبین اسلام از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور خود در صحنه تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن را نقش برآب کرده اند و بدون شک این مهم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با تبریک فرارسیدن ایام هفته وحدت از مسئولان و متولیان این بخش در استان کردستان خواست که با حضور و مشارکت گسترده مردم برنامه ها و آئین های مختلفی را برگزار کنند تا پایه های وحدت و همدلی بیش از پیش در این استان تقویت شود.

در ابتدای این جشن گروه مولودی خوانی و دف نوازی به اجرای برنامه پرداخته و یکی از شاعران استان نیز به قرائت اشعاری در خصوص ایام هفته وحدت پرداخت.