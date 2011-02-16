احداث نمایشگاه بین المللی البرز در کارگروه تخصصی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید اسکندر صیدایی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز اظهار داشت: بنای تصمیم گیری در کارگروههای تخصصی در استان البرز بر مطالعات کارشناسی قرار دارد بنابراین تمامی موارد مطرح شده در این کارگروه پس از بررسی کارشناسی مصوب خواهد شد.

وی افزود: احداث نمایشگاه بین المللی استان البرز از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به این استان است که با همکاری و مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مکان یابی احداث این نمایشگاه از جمله نکات اساسی است که باید مورد توجه اعضای کارگروه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مباحث مختلفی از جمله مطالعات آمایش سرزمین و نحوه دسترسی اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی باید مورد توجه اعضای کارگروه و کارشناسان قرار گیرد تا بتواند پاسخگوی برگزاری مطلوب نمایشگاههای مختلف بر اساس نیازهای واقعی استان و کشور باشد.

وی تاکید کرد: دراین راستا کمیته ای کارشناسی متشکل از استانداری، سازمان بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق بازرگانی استان تشکیل خواهد شد تا نسبت به بررسی بیشتر و ارائه نتایج تحقیقات به کارگروه توسعه صادارات غیرنفتی استان البرز اقدام کند.

معاون برنامه ریزی استانداری البرز با بیان اینکه اطلاع رسانی های لازم در زمینه حضور بخش خصوصی را اجرای این طرح صورت گرفته است، یادآور شد: در حال حاضر دو شرکت خصوصی برای ارائه پیشنهادات خود به کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی اقدام کرده اند که پس از بررسی کمیته کارشناسی نظرات نهایی اعلام خواهد شد.