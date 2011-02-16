  1. استانها
  2. البرز
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

احداث نمایشگاه بین المللی البرز در کارگروه تخصصی بررسی می شود

احداث نمایشگاه بین المللی البرز در کارگروه تخصصی بررسی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری البرز گفت: احداث سایت نمایشگاه بین المللی البرز در کمیته ای تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید اسکندر صیدایی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز اظهار داشت: بنای تصمیم گیری در کارگروههای تخصصی در استان البرز بر مطالعات کارشناسی قرار دارد بنابراین تمامی موارد مطرح شده در این کارگروه پس از بررسی کارشناسی مصوب خواهد شد.

وی افزود: احداث نمایشگاه بین المللی استان البرز از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به این استان است که با همکاری و مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مکان یابی احداث این نمایشگاه از جمله نکات اساسی است که باید مورد توجه اعضای کارگروه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مباحث مختلفی از جمله مطالعات آمایش سرزمین و نحوه دسترسی اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی باید مورد توجه اعضای کارگروه و کارشناسان قرار گیرد تا بتواند پاسخگوی برگزاری مطلوب نمایشگاههای مختلف بر اساس نیازهای واقعی استان و کشور باشد.

وی تاکید کرد: دراین راستا کمیته ای کارشناسی متشکل از استانداری، سازمان بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق بازرگانی استان تشکیل خواهد شد تا نسبت به بررسی بیشتر و ارائه نتایج تحقیقات به کارگروه توسعه صادارات غیرنفتی استان البرز اقدام کند.

معاون برنامه ریزی استانداری البرز با بیان اینکه اطلاع رسانی های لازم در زمینه حضور بخش خصوصی را اجرای این طرح صورت گرفته است، یادآور شد: در حال حاضر دو شرکت خصوصی برای ارائه پیشنهادات خود به کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی اقدام کرده اند که پس از بررسی کمیته کارشناسی نظرات نهایی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1255383

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها