کنترل جمعیت موشهای قاتل با کمک ماهواره ها

به گزارش خبرگزاری مهر، موشهای ناقل ویروسهای کشنده از قبیل ویروس ذات الریه یا سل جمعیت چندانی ندارند اما گاه جمعیت آنها به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند از این رو دانشمندان تصمیم گرفته اند جمعیت این موشهای قاتل را از فضا تحت نظر گرفته و با کنترل تغییرات پوششهای گیاهی، میزان جمعیت آنها را کنترل کنند.

موشهای گوزنی یا Deer ناقل ویروس، در زمانی که منابع غذایی فراوانی در اختیار داشته باشند به سرعت زاد و ولد کرده و جمعیت آنها افزوده می شود. به گفته محققان دانشگاه یوتا، با استفاده از محاسبات ماهواره ای که از میزان بافت گیاهی زمین انجام می گیرد می توان تراکم جمعیت این نوع از موشهای کشنده را تخمین زد. به گفته این محققان نگاه کردن به تصاویر ماهواره ای از به دام انداختن موشها بسیار ساده تر است.

از همین شیوه می توان برای کنترل جمعیت جوندگان ناقل بیماری هایی از جمله تب ناشی از گزیدگی، بیماری لایم، طاعون، تب لاسا، عفونت سالمونلا و انواع تبهای عفونی دیگر استفاده کرد.

محققان با مقایسه اطلاعات جمع آوری شده ماهواره ای طی دوره ای سه ساله و اطلاعاتی که از به دام انداختن این موشها در منطقه ای مشابه با مناطق تصویربرداری شده به دست آمده اند، دریافتند تعداد موشهای ناقل با میزان سرسبز بودن مناطق ارتباط مستقیم دارد.

بر اساس گزارش یو اس ای تودی، در ایالات متحده از هر سه نفری که به ویروسهای این موشهای ناقل آلوده می شوند یک نفر جان خود را از دست می دهد. علائم این بیماری در مراحل اولیه به آنفولانزای شدید شباهت داشته و در مراحل پیشرفته تر موجب اختلال شدید تنفسی و جمع شدن آب درون ریه ها می شود.