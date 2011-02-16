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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

تشکلها در آموزش و پرورش استان باعث بصیرت افزایی دانش آموزان می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: وجود تشکلها در آموزش و پرورش استان باعث بصیرت افزایی دانش آموزان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد وحیدی ظهر روز چهار شنبه در سلسه برنامه های خندق فرهنگی که در سالن اجتماعات دبیرستان سمیه بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: وجود تشکل ها در مراکز آموزشی استان یک فرصت است و فعالیت هایی که در این تشکل ها صورت می گیرد فعالیتی اجتماعی توام با بصیرت افزایی و افزایش دانستنی ها دانش آموزان است.

وی تصریح کرد: در عرصه ای حضور داریم که بصیرت افزایی لازم است و کسب آگاهی،  شناخت دشمن و دوری از فتنه باید در محور اصلی این خیمه که ولایت فقیه است صورت بگیرد.

وی ادمه داد: دانش آموزان باید به موقع تصمیم گرفتن و درست تصمیم گرفتن را یاد بگیرند و حوادث تاریخ اسلام وانقلاب را همواره سرلوحه خود قرار دهند تا در فتنه هایی چون فتنه سال 88 دچار سردرگمی نشوند.

رئیس سازمان دانش آموزی استان نیزگفت: هدف از برگزاری این سلسه خندق های فرهنگی افزایش معرفت دینی دانش آموزان و دشمن شناسی است .

حاجی زاده اضافه کرد: در راستای این اهداف مسابقه جدی تر از جنگ روز 17 بهمن ماه در جشنواره های شهرستانی سراسر استان برگزار شد و امروز نیز مرحله استانی این مسابقه برگزار می شود.

وی  ادامه داد: سلسه برنامه های مرتبط با جنگ نرم ، آموزش های چهره به چهره، برگزاری هزار و 200 جلسه با حضور کارشناسان و مسئولین  و مربیان تشکل های دانش آموزی از جمله فعالیت های این سازمان در راستای جهاد در جنگ نرم است.

کد مطلب 1255386

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