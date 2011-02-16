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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور/

بنیاد شهید مکلف به پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین شهید و جانباز غیرشاغل شد

بنیاد شهید مکلف به پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین شهید و جانباز غیرشاغل شد

حقوق و مزایای مستخدمین شهید و جانباز توسط دستگاه مستخدم و حقوق مشمولان غیرشاغل توسط بنیاد شهید پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران حقوق و مزایای مستخدمین شهید و جانباز توسط دستگاه مستخدم و حقوق مشمولان غیرشاغل توسط بنیاد شهید پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش، بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل 138 قانون اساسی هیئت دولت تصویب کرد که حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی – مصوبه 1372 – اعم از کشوری و لشگری مطابق مقررات مربوط توسط دستگاه متبوع مستخدم و مشمولان غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین و پرداخت شود.

همچنین بر اساس این مصوبه در صورتی که این افراد در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده یا می‌شود، حقوق و مزایای بازنشستگی و مستمری آنان توسط صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت می شود.

این مصوبه 24 بهمن 1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 

کد مطلب 1255387

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