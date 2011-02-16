ترکیه اروپا را به بازیگر مهمتری در صحنه بین المللی تبدیل خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید لیدینگتون" وزیر اروپای انگلیس دیشب در یک سخنرانی در بانک ملی وین اتریش اظهار داشت : عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نفوذ جهانی این اتحادیه را تقویت خواهد کرد.

این سیاستمدار محافظه کار انگلیسی سه استدلال را برای گفته خود بیان کرده و افزود: پیشرفتهای اقتصادی این کشور که در حال حاضر ششمین اقتصاد قدرتمند اروپا را از آن خود کرده و دیگر اهمیت ژئوپلیتیک این کشور و اصلاحاتی که با عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا بیشتر حمایت خواهد شد از دلایل لزوم پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا می باشد.

بر اساس ارزیابی های لیدینگتون ترکیه اروپا را به بازیگر مهمتری در صحنه جهانی تبدیل خواهد کرد.

لیدینگتون همچنین اظهار داشت که با توجه به تحولات اخیر در جهان عرب بهتر است که ما با نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهوری ایران هماهنگ تر عمل کرده و خود را بیشتر با آنها تطبیق دهیم. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اعتماد جهان عرب را برای اروپا کسب خواهد کرد.