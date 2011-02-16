50 هزار فرصت شغلی جدید در کردستان ایجاد می شود

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره لزوم اجرای طرح های بزرگ در راستای کاهش درصد بیکاری در استان، افزود: با توجه به نیاز اشتغالزایی در شهر های مرزی استان و در راستای کاهش میزان قاچاق کالا و ارز و ارتقاء سرمایه گذاری در این نقاط درصدی از این میزان به شهرهای مرزی استان اختصاص می یابد.

وی به اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور برای سال آینده اشاره کرد و بیان داشت: سال آینده از طریق صندوق توسعه ملی 15 هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت تسهیلات با بهره چهار درصد در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان با اشاره به بهرمندی هرچه بیشتر سرمایه گذاران از اعتبارات صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: در این راستا باید هر استان طرح های بزرگ اشتغالزایی خود را برای دریافت اعتبار به صندوق پیشنهاد دهند تا بتوانند از این اعتبارات بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه در استان کردستان با کمبود طرح پیشنهادی مواجه هستیم، یادآور شد: برای کاهش بیکاری در کردستان باید در کارگروه اشتغالزایی به بررسی طرح های بزرگ اشتغالزایی در استان بپردازیم تا در زمان تخصیص این اعتبار به صندوق توسعه ملی امکان بهره مندی از اعتبارات صندوق برای کردستان فراهم شود.

اسدی در ادامه به اجرای طرح مشاغل خانگی همزمان با سراسر کشور در استان اشاره کرد و گفت: هدف دولت از اجرای این طرح ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده ها است که تاکنون در استان طرح های پیشنهادی بیشتر حالت خود اشتغالی داشته و طرح های بزرگ در این بخش ارائه نشده است که این امر نمی تواند در ارتقاء سطح اشتغالزایی استان مؤثر باشد.

وی در پایان افزود: در این راستا باید طرح های پشتیبان مشاغل خانگی ارائه شود تا بتوان به طور جدی به آن پرداخت و از این فرصت در راستای توسعه اشتغال در استان کردستان گام های مهمی برداشته شود.